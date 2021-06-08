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Мартинес не рассчитывает на Де Брюйне и Витселя в матче с Россией

сегодня, 01:48
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии восстанавливающихся после травм хавбеков команды Кевина Де Брюйне («Манчестер Сити») и Акселя Витселя («Боруссия» Д) в преддверии матча с Россией на Евро-2020.

Де Брюйне уже присоединился к команде, это потрясающая новость. Он начнёт тренироваться потихоньку. Восстановление займёт несколько дней, но он очень быстро поправляется. Он занимается по своей индивидуальной программе.

В настоящее время я не рассчитываю на него в первой игре [с Россией]. Он с нетерпением ждёт возможности снова стать частью команды. Кажется, что ему не нужна защитная маска.

Что касается Акселя Витселя, его участие на Евро не подлежит сомнению. Аксель сыграет на турнире. Он проделывает невероятную работу. Но я не думаю, что он примет участие в обоих стартовых матчах. Однако, нам кажется, что он будет полностью готов к третьей игре с Финляндией.

Мартинес также рассказал о ходе восстановления полузащитника «Реала» Эдена Азара.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:14
..и понял Черчесов, что великая победа сама плывёт в руки !
Тень Отца
Тень Отца
сегодня в 07:22
И без них бельгийцы напихают львам рукоблудия полные карманы огурцов. До тех пор, пока вы будете следить за надписями на форме других команд, а не интересоваться их тактикой, стратегией и кондициями исполнителей - так и будет
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:18
Проще от этого не станет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:06
И без них достаточно чтобы иметь полное превосходство над Россией.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:01
Ну всё капитулирует Бельгия !!! Удачи Россия !!!
1bear
1bear
сегодня в 02:00
российской сборной это не поможет
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