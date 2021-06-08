Мартинес не рассчитывает на Де Брюйне и Витселя в матче с Россией

Главный тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии восстанавливающихся после травм хавбеков команды («Манчестер Сити») и («Боруссия» Д) в преддверии матча с Россией на Евро-2020.

Де Брюйне уже присоединился к команде, это потрясающая новость. Он начнёт тренироваться потихоньку. Восстановление займёт несколько дней, но он очень быстро поправляется. Он занимается по своей индивидуальной программе.

В настоящее время я не рассчитываю на него в первой игре [с Россией]. Он с нетерпением ждёт возможности снова стать частью команды. Кажется, что ему не нужна защитная маска.

Что касается Акселя Витселя, его участие на Евро не подлежит сомнению. Аксель сыграет на турнире. Он проделывает невероятную работу. Но я не думаю, что он примет участие в обоих стартовых матчах. Однако, нам кажется, что он будет полностью готов к третьей игре с Финляндией.