Милик выбыл из состава сборной Польши на Евро-2020

1623104158

сегодня, 01:15

Нападающий исключён из заявки сборной Польши на чемпионат Европы по причине травмы.

27-летний форвард не смог полностью восстановиться от повреждения, которое было диагностировано сразу после приезда игрока на сборы.

Отмечается, что главный тренер польской команды Паулу Соуза не будет никого вызывать на замену Милику.