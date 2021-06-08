Милик выбыл из состава сборной Польши на Евро-2020

Нападающий Аркадиуш Милик исключён из заявки сборной Польши на чемпионат Европы по причине травмы.
27-летний форвард не смог полностью восстановиться от повреждения, которое было диагностировано сразу после приезда игрока на сборы.
Отмечается, что главный тренер польской команды Паулу Соуза не будет никого вызывать на замену Милику.
Самому Аркадиушу наверное очень обидно,т.к пропустит большой турнир
Самому Аркадиушу наверное очень обидно,т.к пропустит большой турнир
нации победителей могил погибших и памятников.
нации победителей могил погибших и памятников.