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Милик выбыл из состава сборной Польши на Евро-2020

сегодня, 01:15

Нападающий Аркадиуш Милик исключён из заявки сборной Польши на чемпионат Европы по причине травмы.

27-летний форвард не смог полностью восстановиться от повреждения, которое было диагностировано сразу после приезда игрока на сборы.

Отмечается, что главный тренер польской команды Паулу Соуза не будет никого вызывать на замену Милику.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:42
Все равно он был лишь одним из запасных вариантов для Соузы, т.к с основным форвардом в сборной является Роберт Левандовский
Самому Аркадиушу наверное очень обидно,т.к пропустит большой турнир
Mangur
Mangur
сегодня в 01:24
Фиолетово и паралельно. Польша не та сборная за которую я когда-то болел. Эта сборная,
нации победителей могил погибших и памятников.
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