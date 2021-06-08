«Сочи» близок к подписанию хорватского защитника

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вчера, 17:29

Защитник «Рапида» в скором времени станет игроком «Сочи».

Как сообщается, у футболиста закончился контракт с австрийским клубом, он станет свободным агентом. Игрок уже согласовал трёхлетний контракт с «Сочи». В прошлом сезоне Барач провёл 35 матчей за «Рапид» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Он выступает на позиции центрального защитника.

Ранее «Сочи» арендовал защитника «Ростова» Данилу Прохина до конца сезона.