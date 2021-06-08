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«Сочи» близок к подписанию хорватского защитника

вчера, 17:29

Защитник «Рапида» Матео Барач в скором времени станет игроком «Сочи».

Как сообщается, у футболиста закончился контракт с австрийским клубом, он станет свободным агентом. Игрок уже согласовал трёхлетний контракт с «Сочи». В прошлом сезоне Барач провёл 35 матчей за «Рапид» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Он выступает на позиции центрального защитника.

Ранее «Сочи» арендовал защитника «Ростова» Данилу Прохина до конца сезона.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:29
Деньги у Сочи есть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:28
У Хорватов всегда были хорошие игроки, а такой как Матео защитник, точно пригодится в Сочи. Двадцать шесть лет парню , с ростом 190 см и весом 90кг , все параметры для мощного центрального защитника просто как по шаблону !!! Удачная покупка для Сочи !!!
Успехов Матео в РПЛ !!! Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:16
Да ладно,а что в Зените игроки закончились?!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:33
Надо срочно покупать.
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