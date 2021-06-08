В «Зенит» сватают лучшего плеймейкера из Бразилии, а Оздоев может уйти. Семак усиливается под ЛЧ

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сегодня, 15:29

Деньги есть, а путевка в большой турнир – козырь на переговорах.

Оздоев весной выпал из основы

Осенью 2018 года Магомед не был основным хавбеком «Зенита». Но после сборов Оздоев оказался в старте, провел в том сезоне 10 матчей в основе. Так началась история успеха полузащитника и команды Семака. Понятно, что не из-за Магомеда вернули титул, но ему доверяли.

Впрочем, у россиян и «Зенита» особые отношения. Смольников или Шатов вряд ли были всем довольны. Теперь в их компании Ерохин, Лунев и Кержаков. Хавбек стал третьим по результативности игроком «Зенита» в РПЛ , забил 7 мячей, но в 31 год на правах молодого Мостового — джокер.

Оздоев тоже провел 21 матч в основе, а 7 раз появился со скамейки. Магомед при этом в основе сборной России. А когда Черчесов выпустил Баринова, то поставил Дмитрия в центр обороны. Не исключено, что Оздоев узнал, что «Зенит» активно ищет хавбека.

Или же в схеме «4-4-2» увидим в центре Вендела. Магомед уже сидел в карьере на лавке, больше не хочет. Не исключено, что сам инициирует трансфер. Информацию, что с ним общались люди из «Динамо», подтверждали разные источники. Основной игрок сборной, спрос есть.

Вендел обжился в центре поля

Разговор о новичках связан также с возможными кадровыми потерями. Барриос готовится к Кубку Америки, и если удачно выступит, то на него обратят внимание из топ-5. Без Вильмара можно потерять баланс в центре поля. Важно наперед продумать варианты и обзавестись крутым хавбеком, умеющим сыграть разные роли.

Также непонятно, где окажется Азмун. За ним активно следит не только Моуриньо, при активном интересе вряд ли удержат. Поэтому Кузяев, Вендел и Оздоев – запас в центре, когда можно чаще держать мяч и больше атаковать. Но для результата в ЛЧ необходимо усиление командной защиты. «Зенит» в третьей корзине, куда их отправила победа «Челси» в финале.

Поэтому и мелькают слухи о переезде в Санкт-Петербург то одного хавбека, то другого. Пока представители футболистов отрицают переговоры, но это стандартная практика. Как спрашивать адвоката защиты о виновности клиента, ответ всегда будет однотипным. А вот однотипность в середине поля может завести на четвертое место в группе ЛЧ , и этой участи важно избежать.

Видаля пиарят через «Зенит»

Хватит уже истории с Маркизио. Не все ветераны из Серии А должны зарабатывать миллионы для правнуков в Санкт-Петербурге. Артуро может покинуть «Интер», ведь ушел Конте, пришел Индзаги, а руководитель клуба говорит, что денег нет. Артуро, сыгравший лишь в 14 матчах в основе, при этом четвертый по зарплате.

Больше Видаля зарабатывают только Лукаку, Эриксен и Санчес, хотя и 6.5 млн чилийца – огромные деньги. И слабо верится, что Артуро подберет именно «Зенит». Во-первых, Видаль слишком дорогое удовольствие. Хватает зарплаты Малкома, чтобы остальные были недовольны тем, что забивают они, а огромные деньги получают другие.

Во-вторых, Артуро – массовик-затейник. Конте знает его давно, держал в рамках. Семак вряд ли справится с хулиганом, у которого менталитет победителя. «Зениту» точно не стоит идти по пути турецких клубов, что хватали годами ветеранов. Видалю 34 года, любит погулять, так что скорее выберет себе теплые края с отличной зарплатой. Играть умеет.

Клаудиньо – техничный кандидат

А в переход этого бразильца верится сильнее. У ребят из «Ред Булл» есть не только крылья, но и вкус на хороших футболистов. И хотя бразильская франшиза – «Брагантино», пока не выстрелила так, как австрийская и немецкая, Клаудиньо в составе 10-й команды Серии А выделятся.

На его счету 18 голов, разделил звание лучшего снайпера сезона, а еще 6 ассистов. Играл всюду в атаке, и его позиция подходит «Зениту», ведь хотят найти диспетчера, коего нет со времен Данни и Халка. Дзюба достаточно эффективно сменил амплуа, ведь Артем в клубе не играет тяжелого форварда на острие.

Но Вендел и Малком не тянут на роли новых легенд на данный момент. Зато снова может сработать эффект Жулиано. Но Клаудиньо намного моложе – всего 24 года, а стоимость нормальная – в районе 15 млн евро. Если выберут именно его, то готовьтесь к парочке Барриоса и Вендела в центре полузащиты.

Потенциальный новичок играет на позиции, которую в Бразилии зовут «мейя» — роль свободного художника с широким диапазоном действий и без необходимости постоянно отрабатывать в обороне. Клаудиньо – воспитанник «Сантоса», на юношеском уровне отличался приличной результативностью. У парня футзальная школа, совмещал два вида спорта.

И хотя его готовили к старту в первой команде легендарного клуба, пришел новый директор и с ним не договорились по деньгам. Клаудиньо из небогатой семьи, условия контракта были для него важным фактором, поэтому оказался в «Коринтиансе». Хотя к чемпионской основе «Тимао» отношения не имел, пересекался там с Малкомом – давно знакомы.

Хавбек долго шел к первому успеху

Нынешний тренер Бразилии Тите не видел юного Клаудиньо в основе, зато хвалил его и помогал на тренировках. Но конкуренцию юный худенький футболист проиграл. Потом был уход в «Понте Прета», серия аренд, ведь парень в стиле Жадсона – важно найти команду и тренера, что не будет кивать на низкий рост игрока.

Лишь со второй попытки в «Брагантино» Клаудиньо нашел себя. Заслуга Карлоса Заго – того самого, что играл за «Рому» и сборную Бразилии. Тренер поверил в Клаудиньо, а игрок помог поднять команду в элитную лигу. Атакующий хавбек получил полную свободу, но стоило «Брагантино» сменить наставника – оказался в запасе.

Но там Клаудиньо просидел недолго, ведь тренер, что его убрал из основы, провалился. Сменщик увидел в хавбеке не просто лидера, а одного из капитанов команды. После результативного сезона Клаудиньо заинтересовал европейские клубы. Если «Лейпцигу» нужен будет техничный игрок между линий, то у «Зенита» мало шансов.

Зато вспомним фактор денег – озолотить Клаудиньо смогут только петербуржцы. Хавбек играет всюду с креном на левый край, как раз замена для Дриусси. А место для легионера найдется, если аргентинцы Маммана и Дриусси покинут «Зенит». Есть лишь вопросы по сочетаемости мелкого парня и жесткой РПЛ .

Когда у человека 106 передач под удары и 105 выстрелов в чемпионате Бразилии (первые места в лиге по этим показателям), то очевидно, что игрок умеет уйти от опеки. Как футболист Клаудиньо намного интереснее, чем тот же Малком. И хотя это точно не замена для Оздоева, хотелось бы увидеть его в РПЛ .