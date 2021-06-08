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Кварацхелия: «Переговоры ведутся со многими клубами»

сегодня, 14:23

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия поделился планами на будущее.

Переговоры ведутся со многими клубами. Мы уже в решающей фазе. С кем ведем переговоры? Этого я не могу сказать.

Что главное для меня сейчас? Игровое время. Мечтаю играть за команду, которая почти весь матч владеет мячом.

Переговоры с «Лидсом»? Да, они велись и могут возобновиться.

Ранее сообщалось, что «Рубин» хочет продать Кварацхелию за 20 млн евро.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 15:47
Главное, что бы переговоры не превратились в конечной фазе - в пиз@обольство...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:36, ред.
Ну уж точно Хвича навострил лыжи! Да и дай бог тебе удачи парнишка. Лишь бы это был клуб где действительно у тебя будет постоянное время для игры. Это очень важно для игрока который меняет и место работы и страну проживания. Для адаптации нужен диалог, диалог в игре и понимание того что от тебя требуется на поле, связь между напарниками. Я думаю с талантом и мастерством которые уже заложены у Хвичи, есть большой вариант того что у него должно всё получиться в новом клубе! Пожелаем ему Удачи и добиваться больших успехов в своей карьере! Всем Добра!
3_DEIVID
3_DEIVID
сегодня в 15:23
Дурачок! У него львиная доля полезных действий на просторе, на контратаках. А он мечтает о команде которая весь матч мячом будет владеть.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:22
Жаль , что Хвича уйдет из Рубина. Приятно было смотреть на его игру. Парень необычайно талантлив. Мог бы конечно еще сезон поиграть за Рубин , там возможно и ценник бы вырос , и контракт пожирнее можно было бы выбить. Хотя все может случится и наоборот.
Ну раз решили с папой, что пора уходить , значит так тому и быть.
Ждем официального объявления.
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:15
За Хвичу 20 млн реально отдадут.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:46
Наверное Хвича стоит 20 млн, а возможно и больше. Интересно даже, где он окажется.
BDA8181
BDA8181
сегодня в 14:41
Главное беги из РПЛ , нужно развиваться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:28
Пора аукцион открывать...
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