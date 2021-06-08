Кварацхелия: «Переговоры ведутся со многими клубами»

Полузащитник «Рубина» поделился планами на будущее.

Переговоры ведутся со многими клубами. Мы уже в решающей фазе. С кем ведем переговоры? Этого я не могу сказать.

Что главное для меня сейчас? Игровое время. Мечтаю играть за команду, которая почти весь матч владеет мячом.

Переговоры с «Лидсом»? Да, они велись и могут возобновиться.