Кварацхелия: «Переговоры ведутся со многими клубами»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия поделился планами на будущее.
Переговоры ведутся со многими клубами. Мы уже в решающей фазе. С кем ведем переговоры? Этого я не могу сказать.
Что главное для меня сейчас? Игровое время. Мечтаю играть за команду, которая почти весь матч владеет мячом.
Переговоры с «Лидсом»? Да, они велись и могут возобновиться.
Ранее сообщалось, что «Рубин» хочет продать Кварацхелию за 20 млн евро.
Ну раз решили с папой, что пора уходить , значит так тому и быть.
Ждем официального объявления.
Всем здоровья.
Ну раз решили с папой, что пора уходить , значит так тому и быть.
Ждем официального объявления.
Всем здоровья.