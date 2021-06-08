«Динамо» договорилось о трансфере Лаксальта

Как утверждает источник, московское «Динамо» договорилось с «Миланом» о переходе полузащитника Диего Лаксальта.
Минувший сезон 28-летний футболист провёл в аренде в «Селтике». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.
Ранее агент игрока уже подтверждал информацию, что Лаксальт может перебраться в «Динамо».
За 4 млн можно с десяток хороших перспективных ребят пригласить !
За 4 млн можно с десяток хороших перспективных ребят пригласить !
Лаксальта уже не первый год предлагают российским клубам - до этого в Спартак активно сватали. Игрок сверкнул на ЧМ-18 в составе Уругвая, но потом резко сдулся.
Нужен ли он Динамо сейчас? Если да, но намечаются фланги Варела - Лаксальт.
Лаксальта уже не первый год предлагают российским клубам - до этого в Спартак активно сватали. Игрок сверкнул на ЧМ-18 в составе Уругвая, но потом резко сдулся.
Нужен ли он Динамо сейчас? Если да, но намечаются фланги Варела - Лаксальт.
А так очень даже качественный игрок для нашей РПЛ !!!
А так очень даже качественный игрок для нашей РПЛ !!!