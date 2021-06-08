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«Динамо» договорилось о трансфере Лаксальта

сегодня, 15:54

Как утверждает источник, московское «Динамо» договорилось с «Миланом» о переходе полузащитника Диего Лаксальта.

Минувший сезон 28-летний футболист провёл в аренде в «Селтике». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.

Ранее агент игрока уже подтверждал информацию, что Лаксальт может перебраться в «Динамо».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:35
Молодежь закончилась ?
За 4 млн можно с десяток хороших перспективных ребят пригласить !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:26
Может получится хороший трансфер.
makkie
makkie
сегодня в 16:21
Очень похоже на агентские слухи.
Лаксальта уже не первый год предлагают российским клубам - до этого в Спартак активно сватали. Игрок сверкнул на ЧМ-18 в составе Уругвая, но потом резко сдулся.

Нужен ли он Динамо сейчас? Если да, но намечаются фланги Варела - Лаксальт.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:18
Если это уже свершившийся факт, то слева в защите у Динамо Скопинцев и Лаксальт, для подстраховки есть молодой Владимиров. Тогда Плиев и Морозов на выход. Григорий уже одной ногой в Уфе, остаётся найти дальнейшее место работы Заурбеку, но с этим проблем не должно возникнуть. Ждём дальнейших трансферных новостей по укреплению защитных порядков и в центр нападения.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:18
Самое главное, чтобы он захотел играть в Динамо !!!
А так очень даже качественный игрок для нашей РПЛ !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:08
Ждем официального подтверждения. Ведь слухи, как мухи множатся .....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:03
Подберают всякую шушеру
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