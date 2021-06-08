«Динамо» договорилось о трансфере Лаксальта

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сегодня, 15:54

Как утверждает источник, московское «Динамо» договорилось с «Миланом» о переходе полузащитника .

Минувший сезон 28-летний футболист провёл в аренде в «Селтике». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.

Ранее агент игрока уже подтверждал информацию, что Лаксальт может перебраться в «Динамо».