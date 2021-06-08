Чемпион России Денисов может перейти в «Балтику»

По данным источника, «Балтика» собирается подписать защитника Виталия Денисова.
Последним клубом 34-летнего узбекского футболиста была «Томь».
Денисов становился чемпионом России в составе «Локомотива».
По данным источника, «Балтика» собирается подписать защитника Виталия Денисова.
Последним клубом 34-летнего узбекского футболиста была «Томь».
Денисов становился чемпионом России в составе «Локомотива».
Виталий настоящий работяга на поле !!!
Виталий настоящий работяга на поле !!!
у него трофеев больше, чем матчей за Локо)
у него трофеев больше, чем матчей за Локо)