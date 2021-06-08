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Чемпион России Денисов может перейти в «Балтику»

сегодня, 15:57

По данным источника, «Балтика» собирается подписать защитника Виталия Денисова.

Последним клубом 34-летнего узбекского футболиста была «Томь».

Денисов становился чемпионом России в составе «Локомотива».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:23
Повезло человеку по жизни
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:20
Для Балтики в любом случае будет усиление !!!
Виталий настоящий работяга на поле !!!
LOpp
LOpp ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 16:12
Ротенберг легенда!
у него трофеев больше, чем матчей за Локо)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 15:59
А Чемпион России Ротенберг контракт продлил, тут "Балтике" не повезло. С двумя чемпионами России могли бы и на зону ЛЧ замахнуться)
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