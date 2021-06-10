«Мы Аляску нарисуем?» Колосков высказался о форме сборной Украины

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о решении УЕФА обязать Украину убрать лозунг «Героям слава!» с формы сборной.
Меня, откровенно говоря, не устраивает это решение. Это никакое решение, это даже компромиссом назвать нельзя. Этот слоган единый, если запрещать, так запрещать всё, логика непонятна.
Какие контуры? Можно создать такой прецедент, что начнут расписывать футболки, как хотят, получается, что Кипр завтра может разместить у себя на форме весь остров? Мы Аляску нарисуем? Чушь же полнейшая, ерунда какая-то. И почему так УЕФА поступает, мне абсолютно непонятно.
Напомним, что на форме сборной Украины изображен контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым.