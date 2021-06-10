«Мы Аляску нарисуем?» Колосков высказался о форме сборной Украины

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о решении УЕФА обязать Украину убрать лозунг «Героям слава!» с формы сборной.

Меня, откровенно говоря, не устраивает это решение. Это никакое решение, это даже компромиссом назвать нельзя. Этот слоган единый, если запрещать, так запрещать всё, логика непонятна.