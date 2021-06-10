Свищев — о форме Украины: «Ещё остается вопрос Крыма»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился мнением о решении УЕФА обязать Украину убрать лозунг «Героям слава!» с формы сборной.

Движение УЕФА в сторону отсутствия политизации на соревнованиях — это, конечно, хорошо. Однако еще остается вопрос Крыма, который также является частью политической провокации на форме украинских футболистов. Достаточно странно, что УЕФА озаботился вопросом излишней политизации только после определенных сигналов с нашей стороны и большого количества недовольных людей. Думаю, что необходимо продолжать консультации с УЕФА , чтобы полностью убрать политизацию в конкретном спортивном соревновании со стороны украинской стороны.