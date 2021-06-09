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Сутормин: «Футбольная мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира»

09 июня 2021, 23:55

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о своей футбольной мечте.

Стремлюсь к тому, чтобы завоевать как можно больше титулов в России. Опять же, сборную никто не отменял. Футбольная мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира — как бы банально это ни звучало. Получится, не получится — это уже другой вопрос. Но это мечта, цель, и мы делаем всё, чтобы к ней прийти.

В конце прошлого года Сутормин прокомментировал свою переквалификацию из форварда в защитника.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
10 июня в 13:31
А ты играть-то умеешь,мальчик?
cska1948
cska1948
10 июня в 09:53
А что, вполне реальные мечты игрока стоимостью в 50 000 рублей!
memphis
memphis
10 июня в 06:56
Мистер 50к - фантазер
112910415
112910415
10 июня в 06:55
есть мнение, что вероятность не велика
Zenit_84
Zenit_84
10 июня в 06:54
Это вряд ли. И то, и другое
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 июня в 06:42
Понятно что "Газпром-мечты сбываются"....но не до такой же степени...
Парню 28-й год...был куплен по цене велосипеда....дважды проиграл Брюгге...не попал в сборную....а всё ассоциирует себя с Мбаппе и Холандом....
Не должны мечты быть несбыточными...приземлённей...реальней надо смотреть на такие вещи...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 июня в 05:31
Несбываемая мечта.
ДСА
ДСА
10 июня в 04:45
Нужно ставить реальные цели.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
10 июня в 01:38
Жаль, что Алексей выпивает, причем с утра, судя по интервью... Для спортсменов это весьма не полезно.
ОПС
ОПС
10 июня в 00:38
Мечтать, оно конечно, не вредно.
Ironigor
Ironigor
10 июня в 00:34
СЛАДКИХ СНОВ ТЕБЕ АЛЁШКА !!! ☝😉
minai
minai
10 июня в 00:33, ред.
Выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Мира... У Меня и у Сутормина одинаковые шансы.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июня в 00:18
Видно паря в отпуске малость перебрал.
vinyardrip
vinyardrip
10 июня в 00:18
Та норм, че. Будет самый дешманский инвалид (700$) в мире чепиён мыла))
STVA 1
STVA 1
10 июня в 00:17
Хотеть не вредно))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июня в 00:14, ред.
Не в той стране родился Сутормин.
Если Лигу чемпионов он ещё сможет выиграть в составе какого-нибудь гранда ( если попадет туда) то чемпионат мира с Россией выиграть нереально .
Я патриот своей страны, но и на вещи смотрю тоже реально. Нашими пешеходами чемпионат мира не выиграть.. По крайней мере не этим поколением футболистов...
1bear
1bear
09 июня в 23:59
чего они там на сборах курят?
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