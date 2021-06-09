Сутормин: «Футбольная мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о своей футбольной мечте.
Стремлюсь к тому, чтобы завоевать как можно больше титулов в России. Опять же, сборную никто не отменял. Футбольная мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира — как бы банально это ни звучало. Получится, не получится — это уже другой вопрос. Но это мечта, цель, и мы делаем всё, чтобы к ней прийти.
В конце прошлого года Сутормин прокомментировал свою переквалификацию из форварда в защитника.
Если Лигу чемпионов он ещё сможет выиграть в составе какого-нибудь гранда ( если попадет туда) то чемпионат мира с Россией выиграть нереально .
Я патриот своей страны, но и на вещи смотрю тоже реально. Нашими пешеходами чемпионат мира не выиграть.. По крайней мере не этим поколением футболистов...
Если Лигу чемпионов он ещё сможет выиграть в составе какого-нибудь гранда ( если попадет туда) то чемпионат мира с Россией выиграть нереально .
Я патриот своей страны, но и на вещи смотрю тоже реально. Нашими пешеходами чемпионат мира не выиграть.. По крайней мере не этим поколением футболистов...