Сутормин: «Футбольная мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира»

Полузащитник «Зенита» рассказал о своей футбольной мечте.

Стремлюсь к тому, чтобы завоевать как можно больше титулов в России. Опять же, сборную никто не отменял. Футбольная мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира — как бы банально это ни звучало. Получится, не получится — это уже другой вопрос. Но это мечта, цель, и мы делаем всё, чтобы к ней прийти.