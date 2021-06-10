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Шалимов: «Есть ощущение, что можем и ничью зацепить с бельгийцами»

сегодня, 06:54
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов поделился ожиданиями от выступления российской национальной команды на чемпионате Европы.

Опасения есть по последней проведённой игре. По физическим кондициям, я думаю, всё нормально будет. Как я понял, их нагрузили в Австрии, потом игра с Болгарией, а эти пять дней провели спокойно. В плане физики я не волнуюсь, думаю, команда будет готова. В плане той манеры игры, есть небольшое опасение, потому что последняя репетиция была с Болгарией, которая откровенно слабая команда. И наши сыграли в такой манере, в которой, думаю, они не сыграют ни одного матча на Евро.

У меня есть ощущение, что мы можем и ничью зацепить с бельгийцами. Тогда дальше будет сложнее. Если сыграем вничью с Бельгией, дальше нас ждёт тяжелейшая игра с финнами. В любом случае, игра с Данией будет главной, потому что дальше можно пройти и с третьего места.

Ранее стали известны комментаторы матча Бельгия — Россия.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:42
шалимов и в бытность тренера мало что толкового в футболе ощущал, а на пенсии тем более чуйка пустая.
112910415
112910415
сегодня в 10:47
обманывают эксперта ощущения !
Gahi
Gahi
сегодня в 10:28, ред.
По словам Шалимова зацепить ничью это уже счастье,  если подходить с такой позицией то можно всё проиграть. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе Газпром Арена и выходить нужно играть за победу. А в начале каждого матча показывать всей сборной команде документальный фильм блокадный Ленинград когда люди преодолевая трудности голод, холод, смерть родных и близких людей смогли выстоять выжить в нечеловеческих условиях и победить. Может это поможет игрокам сборной осознать важность каждой игры, выйти на поле и биться за победу в каждом матче невзирая на статус команды соперника и её игроков. Удачи 
Prichal
Prichal
сегодня в 10:24
Для этого Джикия должен стать человеком-пауком.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:49
Для этого бельгийцы должны пешком ходить весь матч.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:40
"...У меня есть ощущение, что мы можем и ничью зацепить с бельгийцами. Тогда дальше будет сложнее. Если сыграем вничью с Бельгией, дальше нас ждёт тяжелейшая игра с финнами..."
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Я правильно Шалимова понял, что ничья с бельгийцами нашей команде пойдёт только во вред? Что-то эксперты на Матч ТВ совсем запутались в своих прогнозах. Осталось сказать, что если, не дай бог, наши выиграют у бельгийцев, то это будет вообще катастрофа для нашей сборной...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:51
Бельгии проиграем,а дальше всё возможно! Болеем за наших!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 08:51
То что у наших есть физические кондиции - это замечательно ! Но как же мы жалки , если для нас " зацепить ничью с Бельгией " - это что-то фантастическое ???!!!! В какое же де........рьмо мы превратились ???!!!
Сантус
Сантус
сегодня в 08:31
Как?Разве задачу порвать Бельгию никто не ставил?)
particular
particular
сегодня в 08:14
Мечты, подкреплённые ощущениями... То, что надо...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:12
А почему не ждать победы
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:42
"По физическим кондициям, я думаю, всё нормально будет..."

Вот о чем говорит Шалимов? Как можно утверждать о физической готовности по трем-четырем неделям подготовки?
Есть ощущение, что нас хватит на полтора тайма, а дальше "спортивная ходьба" с исполнением обязательного правила "не отрывая пяток от земли"...
Игра с Болгарией отдельная тема... Оппоненты временами показывали техничную, напористую, осмысленную игру... Что показала наша команда? Понятно, что товарищеская игра, но хотя бы точные пасы, намек на комбинацию... Так, кросс с мячом по ровной местности..

Тревожно, очень тревожно... С Бельгией баранка, вот дальше как...

Удачи Сборной!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:41
Есть ощущение, с таким настроением вам обеспечен разгром в Бельгии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:38
Ну а вообще, странная логика. Цеплять очко с Бельгией, чтобы выходить с 3-го места!
beefs
beefs
сегодня в 07:24
Плел, плел и ничего существенного, как сыграют так и будет, хуже чем есть не будет...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:24
Нужно настаиваться на победу.
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
сегодня в 07:10
Победа будет за нами!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:08
Пусть Шалимов сделает ставку на тотализаторе.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:02
Единственная моя надежда, что бельгийцы греков не смогли обыграть и хорватам не больше одного сунули, может и мы за ничейку зацепимся на Газпром-Арене то родимой.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:01
Есть ощущение, что Шалимов опять пьян.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:57
В День России было бы за счастье...
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