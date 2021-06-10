Шалимов: «Есть ощущение, что можем и ничью зацепить с бельгийцами»

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов поделился ожиданиями от выступления российской национальной команды на чемпионате Европы.
Опасения есть по последней проведённой игре. По физическим кондициям, я думаю, всё нормально будет. Как я понял, их нагрузили в Австрии, потом игра с Болгарией, а эти пять дней провели спокойно. В плане физики я не волнуюсь, думаю, команда будет готова. В плане той манеры игры, есть небольшое опасение, потому что последняя репетиция была с Болгарией, которая откровенно слабая команда. И наши сыграли в такой манере, в которой, думаю, они не сыграют ни одного матча на Евро.
У меня есть ощущение, что мы можем и ничью зацепить с бельгийцами. Тогда дальше будет сложнее. Если сыграем вничью с Бельгией, дальше нас ждёт тяжелейшая игра с финнами. В любом случае, игра с Данией будет главной, потому что дальше можно пройти и с третьего места.
Ранее стали известны комментаторы матча Бельгия — Россия.
Вот о чем говорит Шалимов? Как можно утверждать о физической готовности по трем-четырем неделям подготовки?
Есть ощущение, что нас хватит на полтора тайма, а дальше "спортивная ходьба" с исполнением обязательного правила "не отрывая пяток от земли"...
Игра с Болгарией отдельная тема... Оппоненты временами показывали техничную, напористую, осмысленную игру... Что показала наша команда? Понятно, что товарищеская игра, но хотя бы точные пасы, намек на комбинацию... Так, кросс с мячом по ровной местности..
Тревожно, очень тревожно... С Бельгией баранка, вот дальше как...
Удачи Сборной!
Вот о чем говорит Шалимов? Как можно утверждать о физической готовности по трем-четырем неделям подготовки?
Есть ощущение, что нас хватит на полтора тайма, а дальше "спортивная ходьба" с исполнением обязательного правила "не отрывая пяток от земли"...
Игра с Болгарией отдельная тема... Оппоненты временами показывали техничную, напористую, осмысленную игру... Что показала наша команда? Понятно, что товарищеская игра, но хотя бы точные пасы, намек на комбинацию... Так, кросс с мячом по ровной местности..
Тревожно, очень тревожно... С Бельгией баранка, вот дальше как...
Удачи Сборной!