Шалимов: «Есть ощущение, что можем и ничью зацепить с бельгийцами»

Бывший игрок сборной России поделился ожиданиями от выступления российской национальной команды на чемпионате Европы.

Опасения есть по последней проведённой игре. По физическим кондициям, я думаю, всё нормально будет. Как я понял, их нагрузили в Австрии, потом игра с Болгарией, а эти пять дней провели спокойно. В плане физики я не волнуюсь, думаю, команда будет готова. В плане той манеры игры, есть небольшое опасение, потому что последняя репетиция была с Болгарией, которая откровенно слабая команда. И наши сыграли в такой манере, в которой, думаю, они не сыграют ни одного матча на Евро.

У меня есть ощущение, что мы можем и ничью зацепить с бельгийцами. Тогда дальше будет сложнее. Если сыграем вничью с Бельгией, дальше нас ждёт тяжелейшая игра с финнами. В любом случае, игра с Данией будет главной, потому что дальше можно пройти и с третьего места.