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Гурцкая: «Если Салихова не влюбится в Руя, он очень мало проработает»

сегодня, 04:46

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о новом тренере «Спартака» Руе Витории и его перспективах в московском клубе.

Попов (Прим. — спортивный директор «Спартака») пригласил удобного для себя тренера. А не тренера, который бы подошёл «Спартаку». Руй Витория не подходит «Спартаку». Доказано, что команде нужен более эмоциональный тренер. Карпин, Каррера, Тедеско. «Спартаку» и тем игрокам, которые есть в команде, нужны больше не схемы, а человеческие эмоции. Эмоции должны быть не театральные, футболисты должны чувствовать, что тренер всегда так себя ведёт. А то, что в прессе мелькало — тренер показал хорошие продажи в «Бенфике» и перевести это на «Спартак» — это блеф.

Это повторить невозможно. Материал, который был в «Бенфике» и «Спартаке» — это «Мерседес» и «Запорожец». Португальские футболисты продаются, русских продать практически невозможно. Португальцы не просто продаются, они нарасхват.

Если Руй после двух пресс-конференций не влюбит в себя болельщиков, ему конец. Сегодня, условно, Попов залез в одну петлю с Руем Виторией. Не знаю, доживёт ли он до зимы, если не попадёт в группу Лиги чемпионов. Если вышедшая из совета директоров, но участвующая в жизни клуба девушка (Прим. — супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова) не будет впечатлена результатом и резко не влюбится в него, то он будет работать очень мало. Для неё побеждать будут её игроки, а проигрывать будет их тренер. Рую будет очень сложно.

Недавно Салихова жёстко отреагировала на публикацию Витории в инстаграме.

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Союзник противников
Союзник противников ответ Василий Корнечук (раскрыть)
сегодня в 12:21
То есть,по пословице "Плюй в глаза-божья роса"???Так не бывает,рано или поздно кумиры тоже становятся посмешищем,ибо одним прошлым жить нельзя. И опасно.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:19
Едко,но метко...А когда сожительница стала женой,я что-то пропустил? Не верю,чтобы это выдающееся событие Арнольдыч отпраздновал,зарегистрировав брак в глуши,в сельсовете и не закатил пир на весь мир.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:10
А если влюбится, перестанет быть женой босса)))
Сп62
Сп62
сегодня в 11:44
Ничего нового. Будут результаты - будет любовь. Не будет результатов, то о какой любви может идти речь. Это касается любого тренера любой команды. Сейчас гадать можно бесконечно. Но выбор уже сделан и остаётся только ждать и надеяться, что руководство Спартака с тренером угадало и взаимная любовь между тренером, командой, болельщиками и Заремой появится.
YVG
YVG
сегодня в 10:22
Сидя на нефтяной игле, Зарема может менять Руи как хочет.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 08:41
Карпина не приплетай - у него молодая жена и малые детки, хотя наставить рога Федуну он пожалуй не отказался бы...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:54
Рую пора в магазин для взрослых после такого заявления...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:13
Зарима мечтает зайти после матча в раздевалку Спартака.
112910415
112910415
сегодня в 07:12
всегда есть шансы на благоприятный исход !
и на иной - тоже !
Знатог
Знатог
сегодня в 06:50
Салихова всегда ставила на фаворитов...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:36
Руй может уже заказывать обратный билет, зарема в него не влюбится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:17
Влюбится Зарема - напряжётся Федун.
Не влюбится - выживет из клуба сама. Спартаку было мало одной беды, пришла вторая. Зачем владельцы тащат своих родственников в руководство непонятно.
Но год юбилейный, поэтому всё будет хорошо...
ABir
ABir
сегодня в 06:03
По любому время у всех ещё есть. Пока все прогнозы - это гадания на кофейной гуще
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 05:25
Да. Это грязь. Салихова взрослый человек, который носит спортивную одежду четырнадцатилетнего подростка. Что вы хотели от нее? Это уровень адекватности руководства. Но Спартак замарать не получится. Слишком громкое имя Спартак, чтоб его можно было так легко опустить. Даже таким как Салихова
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 04:56
Что происходит? Работа тренера в "Спартаке" зависит от любви жены владельца а не от адекватной оценки работы специалиста.
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