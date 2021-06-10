Гурцкая: «Если Салихова не влюбится в Руя, он очень мало проработает»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о новом тренере «Спартака» и его перспективах в московском клубе.

Попов (Прим. — спортивный директор «Спартака») пригласил удобного для себя тренера. А не тренера, который бы подошёл «Спартаку». Руй Витория не подходит «Спартаку». Доказано, что команде нужен более эмоциональный тренер. Карпин, Каррера, Тедеско. «Спартаку» и тем игрокам, которые есть в команде, нужны больше не схемы, а человеческие эмоции. Эмоции должны быть не театральные, футболисты должны чувствовать, что тренер всегда так себя ведёт. А то, что в прессе мелькало — тренер показал хорошие продажи в «Бенфике» и перевести это на «Спартак» — это блеф.

Это повторить невозможно. Материал, который был в «Бенфике» и «Спартаке» — это «Мерседес» и «Запорожец». Португальские футболисты продаются, русских продать практически невозможно. Португальцы не просто продаются, они нарасхват.

Если Руй после двух пресс-конференций не влюбит в себя болельщиков, ему конец. Сегодня, условно, Попов залез в одну петлю с Руем Виторией. Не знаю, доживёт ли он до зимы, если не попадёт в группу Лиги чемпионов. Если вышедшая из совета директоров, но участвующая в жизни клуба девушка (Прим. — супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова) не будет впечатлена результатом и резко не влюбится в него, то он будет работать очень мало. Для неё побеждать будут её игроки, а проигрывать будет их тренер. Рую будет очень сложно.