«Милан» выходит из отпуска 8 июля

Пресс-служба «Милана» сообщает, что футболисты выходят из отпуска 8 июля. Начиная с этой даты миланский клуб начнет подготовку к новому сезону.

Напомним, сезон-2021/22 Серии А стартует 22 августа.

