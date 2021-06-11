ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Урал» выйдет из отпуска 14 июня

сегодня, 10:15

Пресс-служба «Урала» сообщает, что основная команда выйдет из отпуска 14 июня.

14 и 15 июня «шмели» пройдут медицинское обследование.

16 июня подопечные Юрия Матвеева отправятся на клубную базу «Бажовия», где начнут подготовку к новому сезону.

По итогам минувшего сезона «Урал» занял 12-е место в таблице РПЛ.

Все новости
«Барселона» начнёт подготовку к сезону 12 июня
09 июня Комментарии5
«Ростов» назвал соперников по сбору в Австрии
09 июня Комментарии9
«Локомотив» проведёт месячный сбор в Австрии
09 июня Комментарии4
«Крылья Советов» проведут 5 товарищеских матчей на сборе в Сербии
07 июня Комментарии6
Футболисты «Уфы» вышли из отпуска
07 июня Комментарии5
«Ахмат» в июле сыграет 4 матча на сборе в Австрии
06 июня Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Любoмир
Любoмир
сегодня в 12:08
С чем мы его и поздравляем...
ОПС
ОПС
сегодня в 10:18
Пора уже выходить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100