«Урал» выйдет из отпуска 14 июня

Пресс-служба «Урала» сообщает, что основная команда выйдет из отпуска 14 июня.
14 и 15 июня «шмели» пройдут медицинское обследование.
16 июня подопечные Юрия Матвеева отправятся на клубную базу «Бажовия», где начнут подготовку к новому сезону.
🐝 Главная команда выйдет из отпуска 14 июня— ФК Урал (@FCURAL) June 11, 2021
📄 14 и 15 июня «шмели» пройдут медицинское обследование в одной из клиник нашего города. 16 июня подопечные Юрия Матвеева отправятся на клубную базу «Бажовия», где начнут подготовку к новому сезону.
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По итогам минувшего сезона «Урал» занял 12-е место в таблице РПЛ.