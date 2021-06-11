«Урал» выйдет из отпуска 14 июня

Пресс-служба «Урала» сообщает, что основная команда выйдет из отпуска 14 июня.

14 и 15 июня «шмели» пройдут медицинское обследование.

16 июня подопечные Юрия Матвеева отправятся на клубную базу «Бажовия», где начнут подготовку к новому сезону.

🐝 Главная команда выйдет из отпуска 14 июня



📄 14 и 15 июня «шмели» пройдут медицинское обследование в одной из клиник нашего города. 16 июня подопечные Юрия Матвеева отправятся на клубную базу «Бажовия», где начнут подготовку к новому сезону.



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ФК