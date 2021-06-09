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«Локомотив» проведёт месячный сбор в Австрии

вчера, 17:38

«Локомотив» определился с местом и датами проведения учебно-тренировочных сборов.

13 июня команда выйдет из отпуска и соберётся для прохождения углублённого медицинского обследования. 14 июня «железнодорожники» отправятся в австрийский город Бад-Клайнкирххайм, где в течение двух недель проведут первую часть сборов. Второй этап сборов пройдёт в Бад-Вальтерсдорфе – с 1 по 13 июля включительно.

О соперниках и расписании контрольных матчей клуб сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что на сбор в Австрию с «Локо» поедет защитник команды Борис Ротенберг.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 19:07
Для них удачное место
ДСА
ДСА
вчера в 18:07
А по вечерам будут смотреть футбол с ЕВРО.
1bear
1bear
вчера в 17:50
что же все российские клубы за границу то едут???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:43
А в России негде тренироваться?
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