«Локомотив» проведёт месячный сбор в Австрии

«Локомотив» определился с местом и датами проведения учебно-тренировочных сборов.
13 июня команда выйдет из отпуска и соберётся для прохождения углублённого медицинского обследования. 14 июня «железнодорожники» отправятся в австрийский город Бад-Клайнкирххайм, где в течение двух недель проведут первую часть сборов. Второй этап сборов пройдёт в Бад-Вальтерсдорфе – с 1 по 13 июля включительно.
О соперниках и расписании контрольных матчей клуб сообщит дополнительно.
Ранее сообщалось, что на сбор в Австрию с «Локо» поедет защитник команды Борис Ротенберг.