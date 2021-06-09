ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ростов» назвал соперников по сбору в Австрии

09 июня 2021, 20:18

Пресс-служба «Ростова» на официальном сайте рассказала о подготовке команды к новому сезону.

13 июня подопечные Валерия Карпина соберутся в Ростове-на-Дону и начнут первый этап подготовки к сезону-2021/22. Команду ждет медицинское обследование, а уже 19 июня начнется первый сбор, который пройдет в Австрии (в регионе Штирия).

Первый сбор продлится до 1 июля и будет включать в себя три контрольных матча. 24 июня ростовская команда сыграет против венгерского «Фехервара», спустя четыре дня встретятся с загребским «Динамо», а 1 июля завершат сбор противостоянием со словенской «Мурой».

Второй сбор пройдет в том же месте и начнется 5 июля. На нем запланировано провести четыре контрольных встречи. Соперники будут известны позднее.

17 июля команда вернется в Ростов-на-Дону и продолжит подготовку к первому туру РПЛ.

Ранее стало известно, что сбор в Астрии проведет московский «Локомотив».

Все новости
Официально«Ахмат» назвал соперников, с которыми сыграет на сборах в Турции
Вчера, 13:38 Комментарии4
ОфициальноСтали известны соперники «Зенита» на сборах в Дубае
Вчера, 11:01 Комментарии6
Футболисты ЦСКА ушли в отпуск
14 декабря Комментарии25
ОфициальноПервый зимний сбор «Краснодара» будет проходить в Дубае
13 декабря Комментарии8
«Урал» отправится на сборы 15 января
13 декабря Комментарии8
Официально«Арсенал» Тула проведёт зимний сбор в Турции
08 декабря Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
09 июня в 21:34
Валерий Георгиевич уже на первом сборе решил проверить возможности своих подопечных на грядущий сезон, а для этого в соперники выбрал вполне конкурентоспособных соперников. Все трое находятся на лидирующих позициях в своих чемпионатах, но если Динамо Загреб знаком нашим любителям футбола по недавним матчам с Краснодаром, то чемпион Словении и призёр Венгрии для нас загадка. В любом случае пожелаем дончанам успеха и без травм.
drug01
drug01
09 июня в 21:28
Соперники хорошие надо больше работать
beefs
beefs
09 июня в 21:07
запало новым сезоном, ждем...
Ironigor
Ironigor
09 июня в 20:59
Давай Валерка ,Удачи Ростов !!!
sv_1969
sv_1969
09 июня в 20:33
Началась работа!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
09 июня в 20:31
Удачи Ростову! В следующем сезоне ждём в еврокубках!
Трезвый повар
Трезвый повар
09 июня в 20:27
Ростов каждый новый сезон начинает с обновлённым составом. Посмотрим что будет на этот раз
1bear
1bear
09 июня в 20:27
да что вам всем в этой Австрии как "мёдом намазано"?!
mihaluch
mihaluch
09 июня в 20:27
Ростов действует чётко по плану.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100