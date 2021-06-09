«Ростов» назвал соперников по сбору в Австрии

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09 июня 2021, 20:18

Пресс-служба «Ростова» на официальном сайте рассказала о подготовке команды к новому сезону.

13 июня подопечные Валерия Карпина соберутся в Ростове-на-Дону и начнут первый этап подготовки к сезону-2021/22. Команду ждет медицинское обследование, а уже 19 июня начнется первый сбор, который пройдет в Австрии (в регионе Штирия).

Первый сбор продлится до 1 июля и будет включать в себя три контрольных матча. 24 июня ростовская команда сыграет против венгерского «Фехервара», спустя четыре дня встретятся с загребским «Динамо», а 1 июля завершат сбор противостоянием со словенской «Мурой».

Второй сбор пройдет в том же месте и начнется 5 июля. На нем запланировано провести четыре контрольных встречи. Соперники будут известны позднее.

17 июля команда вернется в Ростов-на-Дону и продолжит подготовку к первому туру РПЛ .

Ранее стало известно, что сбор в Астрии проведет московский «Локомотив».