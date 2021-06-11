«Арсенал» интересуется нападающим «Реала Сосьедад»

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сегодня, 10:11

Как сообщает источник, нападающий «Реала Сосьедад» может продолжить карьеру в АПЛ .

Утверждается, что активный интерес к 21-летнему форварду проявляет «Арсенал».

Однако лондонский клуб может столкнуться с серьезной конкуренцией, ранее на игрока также претендовала «Барселона».