«Арсенал» интересуется нападающим «Реала Сосьедад»

Как сообщает источник, нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак может продолжить карьеру в АПЛ.
Утверждается, что активный интерес к 21-летнему форварду проявляет «Арсенал».
Однако лондонский клуб может столкнуться с серьезной конкуренцией, ранее на игрока также претендовала «Барселона».
Ну а Арсенал, к моему сожалению, всё также может интересоваться хорошими игроками, и всё также не решаться их покупать - едавний пример с Буэндией - показателен. Грустно видеть как идиотский менеджмент клуба уже не способен выиграть конкуренцию за нужного им игрока у Астон Виллы... Боюсь что с Исааком будет также - подпишут только если он больше никому не будет нужен... =((
Ну а Арсенал, к моему сожалению, всё также может интересоваться хорошими игроками, и всё также не решаться их покупать - едавний пример с Буэндией - показателен. Грустно видеть как идиотский менеджмент клуба уже не способен выиграть конкуренцию за нужного им игрока у Астон Виллы... Боюсь что с Исааком будет также - подпишут только если он больше никому не будет нужен... =((