ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Арсенал» интересуется нападающим «Реала Сосьедад»

сегодня, 10:11

Как сообщает источник, нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак может продолжить карьеру в АПЛ.

Утверждается, что активный интерес к 21-летнему форварду проявляет «Арсенал».

Однако лондонский клуб может столкнуться с серьезной конкуренцией, ранее на игрока также претендовала «Барселона».

Все новости
СлухиСадик, которым интересовались в России, может перейти в «Севилью»
Сегодня, 11:11 Комментарии4
СлухиАллегри одобрил возможный переход Жезуса в «Ювентус»
Сегодня, 11:08 Комментарии2
СлухиХопп собирается покинуть «Шальке»
Сегодня, 10:06 Комментарии1
СлухиЛевандовски готов уйти из «Баварии». Форвард мечтает сыграть за «Реал»
Сегодня, 09:30 Комментарии14
Слухи«Манчестер Юнайтед» рассматривает Комана в качестве альтернативы Санчо
Сегодня, 09:18 Комментарии4
СлухиРоналду покинет «Ювентус» только при одном условии
Сегодня, 09:01 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
hаrut
hаrut
сегодня в 12:09
Посмотрим где в итоге окажется
shlifen
shlifen
сегодня в 12:07
Если Дортмунд продаст Санчо и/или Холланда - уверен что выкупят назад Исака. Не зря ведь за собой оставляли право обратного выкупа то-ли за 30 то-ли за 40 лимонов. Да и парень в Сосьедаде существенно прибавил в мастерстве.
Ну а Арсенал, к моему сожалению, всё также может интересоваться хорошими игроками, и всё также не решаться их покупать - едавний пример с Буэндией - показателен. Грустно видеть как идиотский менеджмент клуба уже не способен выиграть конкуренцию за нужного им игрока у Астон Виллы... Боюсь что с Исааком будет также - подпишут только если он больше никому не будет нужен... =((
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:05
Загорелый швед хорошо справлялся со своим делом)
beefs
beefs
сегодня в 10:12
трансферная политика на следующий сезон...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100