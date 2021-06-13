Вертонген: «Ожидали ли мы, что с Россией будет так просто? Наверное, нет»

Защитник «Бенфики» и сборной Бельгии прокомментировал победу над Россией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Ожидали ли мы, что это будет так просто? Наверное, нет. Возможно, это результат уважения к нам, которое мы заработали в последние годы.

Конечно, 3:0 — это фантастический счёт для первого матча на чемпионате Европы, но игру таковой пока назвать нельзя.

Это хорошо, что мы можем побеждать подобным образом. Есть примеры других команд, которые так же начинали турнир, а затем всё же демонстрировали нечто очень красивое.

Мартинес внёс тактические коррективы. Он сказал нам, что мы должны быстрее двигать мяч, и что русские оставляют слишком много свободного пространства на флангах.