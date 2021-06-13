ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Вертонген: «Ожидали ли мы, что с Россией будет так просто? Наверное, нет»

сегодня, 04:25
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник «Бенфики» и сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал победу над Россией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Ожидали ли мы, что это будет так просто? Наверное, нет. Возможно, это результат уважения к нам, которое мы заработали в последние годы.

Конечно, 3:0 — это фантастический счёт для первого матча на чемпионате Европы, но игру таковой пока назвать нельзя.

Это хорошо, что мы можем побеждать подобным образом. Есть примеры других команд, которые так же начинали турнир, а затем всё же демонстрировали нечто очень красивое.

Мартинес внёс тактические коррективы. Он сказал нам, что мы должны быстрее двигать мяч, и что русские оставляют слишком много свободного пространства на флангах.

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку после игры отметил, что «красным дьяволам» необходимо провести работу над ошибками, несмотря на разгром российской команды.

Все новости
Менье: «Мы первые в рейтинге. Нужна сильная команда, чтобы нас обыграть»
Сегодня, 03:27 Комментарии2
Алдервейрелд: «Вы можете быть очень довольны, если забиваете 3 гола России»
Сегодня, 03:03 Комментарии3
Лукаку: «Мы должны работать над ошибками, если хотим далеко пройти на Евро»
Сегодня, 01:19 Комментарии2
Роберто Мартинес: «Мы знаем, насколько хороша Россия тактически»
Сегодня, 00:49 Комментарии2
Капелло: «Сборной России не повезло в начале матча против Бельгии»
Сегодня, 00:33 Комментарии0
Лукаку поддержал Эриксена после гола в ворота сборной России
Вчера, 22:25 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:27
Наша сборная очень слаба.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100