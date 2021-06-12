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Бэйл: «Уэльс проявил мужество и характер в матче против Швейцарии»

сегодня, 19:33
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс1 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал ничью в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Швейцарии (1:1).

Обе команды старались играть. Было немного напряженно, но для нас это неплохой результат. Мы извлечем урок из этой игры. Мы хотели победить, у нас были шансы, но и у них тоже. Когда проигрываешь, есть соблазн опустить руки, но мы, как и всегда, проявили мужество и характер. Мы очень много работали на поле, а это непросто в такую жару. Я горжусь ребятами. Теперь нам нужно восстановиться и готовиться к следующей игре.

Напомним, что лучшим игроком матча Уэльс — Швейцария был признан нападающий швейцарцев Брель Эмболо.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:33
Ещё и фартануло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:34
Так себе играли...
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