Бэйл: «Уэльс проявил мужество и характер в матче против Швейцарии»

Капитан сборной Уэльса прокомментировал ничью в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Швейцарии (1:1).

Обе команды старались играть. Было немного напряженно, но для нас это неплохой результат. Мы извлечем урок из этой игры. Мы хотели победить, у нас были шансы, но и у них тоже. Когда проигрываешь, есть соблазн опустить руки, но мы, как и всегда, проявили мужество и характер. Мы очень много работали на поле, а это непросто в такую жару. Я горжусь ребятами. Теперь нам нужно восстановиться и готовиться к следующей игре.