Менье: «Мы первые в рейтинге. Нужна сильная команда, чтобы нас обыграть»

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии прокомментировал победу над Россией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Сборная России заставила нас немного побегать во втором тайме, но не создала ни одного момента. Мы проделали хорошую работу, даже если наша система не всегда работала гладко.

Мы знаем сборную России, это была не первая наша встреча с ними. Они играют дальними забросами на их «девятку» [Артёма Дзюбу] и имеют несколько хороших игроков в составе. Но мы находимся на первом месте в мировом рейтинге, и чтобы нас обыграть, нужна сильная команда.