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Менье: «Мы первые в рейтинге. Нужна сильная команда, чтобы нас обыграть»

сегодня, 03:27
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Тома Менье прокомментировал победу над Россией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Сборная России заставила нас немного побегать во втором тайме, но не создала ни одного момента. Мы проделали хорошую работу, даже если наша система не всегда работала гладко.

Мы знаем сборную России, это была не первая наша встреча с ними. Они играют дальними забросами на их «девятку» [Артёма Дзюбу] и имеют несколько хороших игроков в составе. Но мы находимся на первом месте в мировом рейтинге, и чтобы нас обыграть, нужна сильная команда.

Менье забил второй гол в ворота сборной России и установил достижение в истории чемпионатов Европы.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:31
Похоже в группе у бельгийцев особых проблем не будет.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:42
К сожалению результат говорит сам за себя.
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