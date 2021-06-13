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Роберто Мартинес: «Мы знаем, насколько хороша Россия тактически»

сегодня, 00:49
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над сборной России (3:0) в матче группового этапа Евро-2020.

Очень сложно играть в первом матче. Нам нужно было сконцентрироваться на 90 минут, не пропустить ни одного гола. Неприятно, что Кастань не сможет больше нам помочь на Евро. У него двойной перелом. Могу точно сказать, что он своё участие в турнире закончил.

Мы встречались с Россией уже три раза. Черчесов в одной из игр использовал схему в четыре защитника, мы были готовы к такой схеме. Это не стало для нас сюрпризом. Мы знаем, насколько они могут быть опасны. У них есть Дзюба и другие игроки, которые могли стать испытанием для нас. Мы знаем, насколько хороша Россия тактически.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:02
Удивительно спокойная игра Бельгии принесла им уверенную победу. Думаю , что даже сам Саламыч понял , что Жирков, Черышев, Семенов - это туристы . Былые заслуги первых двух к делу не пришьешь, оба без игровой практики , а кое для кого дверь в пенсионный фонд открыта уже давно. но уж больно упрямы и сам пенсионер , и "работодатель". Вратарская позиция тоже изначально вызывала много вопросов. Думаю, стартовый состав на матч с финами претерпит значительные изменения. С финами нас устроит только победа, а иначе можно собираться домой.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:54
Да уж какие тут сюрпризы.
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