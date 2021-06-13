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Капелло: «Сборной России не повезло в начале матча против Бельгии»

сегодня, 00:33
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал поражение национальной команды в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Бельгии (0:3).

Жаль сборную России, им не повезло в начале матча. У Бельгии очень хорошая команда, они одни из фаворитов турнира. Я считаю, что россияне еще способны прибавить, но, конечно, сегодня они показали не тот футбол, который ждали болельщики. Действия защиты? Я не могу комментировать, для этого у сборной России есть главный тренер.

Худшую оценку в матче Бельгия — Россия получил голкипер Антон Шунин.

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