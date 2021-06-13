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Лукаку: «Мы должны работать над ошибками, если хотим далеко пройти на Евро»

сегодня, 01:19
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победу над Россией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы отлично выступили в первом тайме. Мы создавали моменты, но были слегка небрежны во второй половине встречи. Мы допускали ошибки и должны поработать над этим, если хотим далеко пройти в этом турнире.

Здорово начать турнир подобным образом. Сейчас главное — выйти из группы, и это хорошее начало.

Лукаку отметился дублем в этой встрече и был признан лучшим игроком матча.

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протон1
протон1
сегодня в 02:52
вот так надо играть. даже такой победитель критикует свою игру. а наша сборная если бы обыграла бельгию или сыграла в ничью с бельгией. то все считали бы себя королями футбола)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:36
Даже победитель и лучший игрок говорит , что ошибки были, что необходимо работать над ними. А наши проиграли крупно и , по словам Баринова, стали сильнее. Каждый по своему "оттачивает" свое мастерство. Получается, что если наши проиграют еще пару матчей, то они станут непобедимыми?!?
Толи чудится мне , толи кажется, толи Баринов просто куражится?!?
Всем здоровья.
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