Лукаку: «Мы должны работать над ошибками, если хотим далеко пройти на Евро»

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победу над Россией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Мы отлично выступили в первом тайме. Мы создавали моменты, но были слегка небрежны во второй половине встречи. Мы допускали ошибки и должны поработать над этим, если хотим далеко пройти в этом турнире.
Здорово начать турнир подобным образом. Сейчас главное — выйти из группы, и это хорошее начало.
Лукаку отметился дублем в этой встрече и был признан лучшим игроком матча.
Толи чудится мне , толи кажется, толи Баринов просто куражится?!?
Всем здоровья.
Толи чудится мне , толи кажется, толи Баринов просто куражится?!?
Всем здоровья.