Лукаку: «Мы должны работать над ошибками, если хотим далеко пройти на Евро»

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии прокомментировал победу над Россией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы отлично выступили в первом тайме. Мы создавали моменты, но были слегка небрежны во второй половине встречи. Мы допускали ошибки и должны поработать над этим, если хотим далеко пройти в этом турнире.

Здорово начать турнир подобным образом. Сейчас главное — выйти из группы, и это хорошее начало.