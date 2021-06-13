Сёмин — о сборной России: «Не надо паники. Самые основные игры впереди»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России высказался о результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией.

Не надо паники. Самые основные игры впереди. Если обыграем Финляндию – попадём в следующий раунд. А вчера наделали много необязательных ошибок, сыграли не лучшим образом. Черчесов пытался изменить ситуацию, перешёл на другую систему во втором тайме, но игроки у Бельгии объективно были сильнее наших на каждой позиции – вот и поражение.