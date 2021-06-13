Сёмин — о сборной России: «Не надо паники. Самые основные игры впереди»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией.
Не надо паники. Самые основные игры впереди. Если обыграем Финляндию – попадём в следующий раунд. А вчера наделали много необязательных ошибок, сыграли не лучшим образом. Черчесов пытался изменить ситуацию, перешёл на другую систему во втором тайме, но игроки у Бельгии объективно были сильнее наших на каждой позиции – вот и поражение.
Ранее поражение от Бельгии прокомментировал Станислав Черчесов.
Я бы очень хотел услышать мнение Бердыева об игре. Думаю услышал бы много интересного от мэтра. Ему ведь удавалось, как-то обыгрывать европейских грандов с составом абсолютно не звездным, средним по меркам..
Нужен глубокий анализ игры сборной. Игры, как не было, так и нет. И всем по моему ясно, что основная проблема коллектива, это абсолютная дзюбозависимость..
Не склонен винить игроков в большинстве своем. Семёнов несчастный случай в эпизоде, как и отбитие Шуниным мяча перед собой. Мяч выскакивал из-за игроков обороны. Доли секунды было на принятие решения вратарём в итоге сыграл на автомате. Получилось, как получилось. Другое дело в эпизоде с третьим годом. У Дивеева было все. И время на принятия решения и фора в несколько метров. Так защитник не имеет права играть.
Я бы очень хотел услышать мнение Бердыева об игре. Думаю услышал бы много интересного от мэтра. Ему ведь удавалось, как-то обыгрывать европейских грандов с составом абсолютно не звездным, средним по меркам..
Нужен глубокий анализ игры сборной. Игры, как не было, так и нет. И всем по моему ясно, что основная проблема коллектива, это абсолютная дзюбозависимость..
Не склонен винить игроков в большинстве своем. Семёнов несчастный случай в эпизоде, как и отбитие Шуниным мяча перед собой. Мяч выскакивал из-за игроков обороны. Доли секунды было на принятие решения вратарём в итоге сыграл на автомате. Получилось, как получилось. Другое дело в эпизоде с третьим годом. У Дивеева было все. И время на принятия решения и фора в несколько метров. Так защитник не имеет права играть.