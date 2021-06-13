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Сёмин — о сборной России: «Не надо паники. Самые основные игры впереди»

сегодня, 11:17
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией.

Не надо паники. Самые основные игры впереди. Если обыграем Финляндию – попадём в следующий раунд. А вчера наделали много необязательных ошибок, сыграли не лучшим образом. Черчесов пытался изменить ситуацию, перешёл на другую систему во втором тайме, но игроки у Бельгии объективно были сильнее наших на каждой позиции – вот и поражение.

Ранее поражение от Бельгии прокомментировал Станислав Черчесов.

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Все комментарии
SpM_
SpM_
сегодня в 13:11
В общем Семин прав.
Произошло то что и должно было произойти, то есть проигрыш Бельгии. Но огорчает то как это произошло.
В любом случае если у тренерского штаба хватит благоразумия поменять стартовый состав (то есть без всяких там Семеноввх, Шуниных, Жировых и особенно Дзюб) то всё в их руках ( читать ногах).
isamsn
isamsn
сегодня в 13:07
Вопрос, а почему игроки Бельгии объективней сильнее наших. Карликовая страна с населением Петербурга может иметь футбольные клубы и соответственно сборную мирового уровня. Чем тогда извините занимаются наши тренеры и игроки РПЛ получающие доходы мирового уровня и тренирующиеся на лучших европейских полях???
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 13:06
Не надо печалиться - вся жизнь впереди.
Вся жизнь впереди , надейся и жди.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:52
Надо выигрывать у финнов и датчан и все будет ОК.
Q-J-G
Q-J-G ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 12:44, ред.
Гл. тренер отвечает за результат, всё остальное, это "перевод стрелок", "лирика" и т.д...
Стрелочник, лирик, фантазёр, всё, что угодно, но не главный тренер сборной...

С.Черчесов отвечает за результат только тогда, когда есть результат...
Нет результата, нет и ответственности главного тренера, в этом весь С.Черчесов...Это его "визитная карточка"...
alfranza
alfranza
сегодня в 12:38
Семин умора. Ага, еще весь позор впереди... че вы? Спасибо. дорогой.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 12:34
Сёмин — о сборной России: «Не надо паники. Самые основные игры впереди»

- Абсолютно согласен!!! Лет через 50! С новым тренером и новыми футболистами!!!
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 12:29, ред.
Утешил . успокоил нас Семин ,. а не забыл спросить . если мы даже более менее достойно сыграем с финнами и Данией и выйдем из группы . что там делать дальше с такой игрой и составом ,играть ради галочки .Мы же статисты на этом чемпионате.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:25
Критиковали Фабио на ЧМ, за проигрыш бельгийцам, но та сборная и тренер были на правильном пути. С бельгийцами играть только так надо было, тем более та Бельгия была моложе. Но у Черчесова непонятно, что за гуси в голове. В конце концов тренер даёт план, установку на игру. Он разбирает его сильные и слабые стороны. Он ставит состав на игру. Поэтому ответственность лежит на Черчесове. Было бы честно признать и взять вину поражения на себя.
Я бы очень хотел услышать мнение Бердыева об игре. Думаю услышал бы много интересного от мэтра. Ему ведь удавалось, как-то обыгрывать европейских грандов с составом абсолютно не звездным, средним по меркам..
Нужен глубокий анализ игры сборной. Игры, как не было, так и нет. И всем по моему ясно, что основная проблема коллектива, это абсолютная дзюбозависимость..
Не склонен винить игроков в большинстве своем. Семёнов несчастный случай в эпизоде, как и отбитие Шуниным мяча перед собой. Мяч выскакивал из-за игроков обороны. Доли секунды было на принятие решения вратарём в итоге сыграл на автомате. Получилось, как получилось. Другое дело в эпизоде с третьим годом. У Дивеева было все. И время на принятия решения и фора в несколько метров. Так защитник не имеет права играть.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:11
Всё в порядке, курс прежний , идём ко дну !!!)))
LOpp
LOpp
сегодня в 12:09
Паниковать уже поздно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:08
Юрий Павлович, будьте благоразумны. Мы понимаем, что вы хотите своими словами поддержать наших ребят и выглядеть оптимистом. И в то же время я не сомневаюсь, что вы, тот, кто съел собаку в футболе, всё прекрасно видите и понимаете, что Караваевы, Жирковы, Оздоевы, Дзюбы, Дивеевы, Кузяевы, Ионовы, Черышевы и даже Миранчук с Головиным играют на пределе сил и возможностей. Что они ни при каких условиях не смогут усилить свою игру и что нам, следовательно, уготована горькая участь наблюдать агонию футболистов России в последующих двух матчах. И если вы скажете, что датчане и финны нам по зубам, не верьте самому себе, это великое заблуждение. Если эти команды и уступают в мастерстве бельгийцам, то ненамного, а по всем показателям превосходят нашу сборную. Лично меня раздражают такие оптимистические, ничем не обоснованные ожидания от футболистов нашей сборной.
Q-J-G
Q-J-G ответ Ислам0926 (раскрыть)
сегодня в 12:06
"Титаник"(сборная) - потонет, капитан (главный тренер) выплывет, и потопит ещё не один раз "Титаник" (сборную).... Непотопляемый главный тренер сборной России по футболу, несмотря ни на что!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:59
А паника присутствует и какая-то безысходность,глядя на игру нашей сборной
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ислам0926 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 11:57
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Али Самаркандский (раскрыть)
    сегодня в 11:56, ред.
      Ислам0926
      Ислам0926 ответ STVA 1 (раскрыть)
      сегодня в 11:55
      Как прочитал заголовок сразу это песня пришла на ум
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 11:55
      Вот мой состав обороны против Бельгии
      Гильерме, Кутепов, Жиго, Джикия и ни одна муха нос не подточит
      Ислам0926
      Ислам0926
      сегодня в 11:53
      Не надо паники Титаник один фиг потонет
      Q-J-G
      Q-J-G
      сегодня в 11:53
      Как минимум, никакой паники у С.Черсесова нет и не предвидится!

      Имея такую надёжную "крышу", возможно и не паниковать, даже, если сборная займёт последнее место в группе...
      А сборная, болельщики, честь страны, это "такое".... Главное - отличная зарплата, несмотря на результаты... Зарплата, которой могут только позавидовать тренеры других сборных. Тренеры, которые показывают лучшие результаты, при худшей зарплате, в сравнении с С.Черчесовым... Сборная деградирует, никаких перспектив на "светлое" будущее с этим тренером нет и не предвидится, но главный тренер сборной - остаётся "непотопляемый"...!

      Печально всё это, но, увы, такова жизнь....
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 11:52
      Надо быть оптимистически наивным, чтобы считать финнов и датчан слабее... Не забываем они прошли отбор... С первыми конечно шанс на ничью остается...
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
      сегодня в 11:49
      Россия аутсайдер чемпионата Европы. И это факт.
      Футболтус
      Футболтус
      сегодня в 11:49
      Да паникуй, не паникуй, Палыч, толку то?! Игры то нет
      Водолей Сергеев
      Водолей Сергеев
      сегодня в 11:47
      От Сёмина прозвучал наиболее адекватный комментарий
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 11:41
      Срочно Кутепова в сборную, срочно
      STVA 1
      STVA 1 ответ particular (раскрыть)
      сегодня в 11:37
      Ну как он скажет что стас ****)?
      particular
      particular
      сегодня в 11:29
      Корпоративная этика не позволяет мэтру сказать то, что он хотел бы озвучить 🤨
      BBK33
      BBK33
      сегодня в 11:26
      И вообще, в поражении виноват кот Ахилл))
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 11:25, ред.
      Наша сборная слишком Стасична, чтобы претендовать на выход из группы.
      Роман313
      Роман313
      сегодня в 11:23
      Согласен, основные матчи впереди. Только мы к ним отношения иметь не будем 😂
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