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Бубнов: «Нужно признать честно — у команды Черчесова ничего не получилось»

сегодня, 03:43
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление сборной России в матче против Бельгии (0:3) в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Нужно признать честно, что во встрече с бельгийцами у команды Черчесова ничего не получилось. Прессинг не сработал в должной степени, надёжно сыграть в обороне не вышло — пропустили уже в самом начале, атака с игры не создала моментов. Был шанс у Фернандеса и скидка головой от Дзюбы, но этого слишком мало. Плюс главный тренер явно не угадал со стартовым составом, да и обратная замена Черышева вызывает вопросы. Не на фарт же был расчёт по аналогии с ЧМ-2018? Единственный небольшой позитив — это стандарты.

План на игру был закрыться и играть на контратаках, на деле же соперник, не прилагая особых усилий, создал в первом тайме четыре момента и реализовал два. В первом случае случился отскок от Семёнова, во втором — Шунин отбил мяч по центру. Бельгия с благодарностью воспользовалась подарками и спокойно довела дело до победы. Фаворит очень организованно играл в обороне, разве что верх периодически проигрывал. Средняя линия полностью переиграла оппонента, уверенно контролировала мяч и уходила из-под прессинга. Даже выигрывая два мяча, Бельгия не позволила оказывать на неё серьёзного давления, полностью контролировала ситуацию. В этом смысле показательным стал третий гол. Возможно, они и сами не ожидали, что всё получится так легко.

Посыпать голову пеплом рано — следующие соперники так же значительно уступают Бельгии. Да, теперь некуда деваться, необходимо набирать очки в оставшихся матчах, побеждать. Нужно идти ва-банк с финнами, которые точно выстроят игру от обороны. Жду в стартовом составе связку Головин — Миранчук, активную фланговую игру, а, возможно, и двух форвардов. В этом случае схема с двумя центральными защитниками выглядит логичной. Важно взять мяч под контроль, оказывать сильное давление, действовать быстро, брать игру на себя. Причём всё это делать важно с первых минут, не тянуть резину. Если удастся победить, то перед решающим поединком с Данией, которая также не показала ничего сверхъестественного, мы должны быть выше в таблице.

Ситуация похожа на Евро-2008, когда в первом матче крупно уступили Испании, а затем решали вопросы по выходу из группы с Грецией и Швецией. Правда, та наша команда в игровом плане была значительно сильнее, имела разные идеи в атаке, быстро перемещала мяч. Но и у нынешней сборной, несмотря на стартовую неудачу, всё равно остаются приличные шансы побороться за плей-офф.

В матче с Бельгией сборная России установила антирекорд в истории чемпионатов Европы.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 05:35
У той нашей команды в 2008 был тренер, а не животновод.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:32
С финами будет решающая игра.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:25
Всё правильно сказано.
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