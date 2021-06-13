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Червиченко: «Семёнов и Шунин должны были „привезти“ — они это сделали»

сегодня, 04:39
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко подверг критике игру сборной России в матче с Бельгией (0:3) в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Ожидания не оправдались на один гол — я говорил, что Бельгия выиграет со счётом 3:1. Думал, что хотя бы один забьём, но когда Миранчук пытается набросом забить одному из самых высоких вратарей в Европе… Что у людей в головах вообще? Головин мог бы в обвод стенки пробить или низом — ну хоть какой-то креатив. Но какая же глупость несусветная постоянно, от тренерских решений до действий на поле.

Семёнов и Шунин должны были «привезти» — они это сделали. Первый всю Лигу Наций до этого привозил, в товарищеских матчах привозил, в отборе. Тут решил в долгий ящик не откладывать и на 10-й минуте привёз. То упорство, с которым Черчесов его ставит, в мирное бы русло — какая-то польза бы была. Невозможно объяснить, почему с такой неоспоримостью Семёнов попадает в состав и вообще в сборную.

То, что Шунин ненадёжный вратарь, я тоже говорил. Не зафиксировал мяч, не отбил его в сторону, а прямо на ногу защитнику отправил. Квинтэссенция всей игры, её сжатая версия — дуэль Лукаку с Дивеевым при третьем голе. Дивеев — это уровень нашей сборной, а Лукаку — бельгийской. Это ещё Де Брюйне и Витселя не было! Представляете, если бы они были? А если бы Азар был в форме?

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин получил худшую оценку по итогам матча Бельгия — Россия.

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