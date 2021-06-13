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Канчельскис — о сборной России: «Прекращайте издеваться над футболом!»

сегодня, 05:19
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис жёстко раскритиковал игру российской команды в матче с Бельгией (0:3) в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

В игре сборной мне не понравилось всё. На протяжении целого года так играем. Что тут может понравиться? Тяжело, когда нет нападающих. Дзюба подустал, почему бы не выпустить Соболева или Заболотного? Когда футболист становится раком, надо его менять – в реанимацию везти. Вы издеваетесь? У нас любят издеваться и рассказывать сказки. Слушаю передачу, там человек, игравший в футбол, говорит на всю страну, что мы сыграем вничью. За счёт чего? Хватит притворяться! У нас большие проблемы. Мы ни с одной классной командой не сыграли вничью. Только Шотландию, Сан-Марино и Кипр обыграли. Прекращайте издеваться над футболом!

Ошибки Семёнова и Шунина? Футбол состоит из ошибок. Их заставили ошибиться. Сложно сказать, виноват ли Шунин. Передача была из-под игрока, ему сложно было реагировать. Бельгийцы практически пешком нас обыграли. Это другой уровень. Не знаю, за счёт чего мы хотели выиграть. Не было ни физики, ни игры – ничего.

Шансы на выход из группы? Только за третье-четвёртое место можем побороться. Не обманывайте сами себя. Во всём российском футболе большие проблемы. Надо сказать спасибо Путину, что он достал нам ЧМ. Так была бы ещё большая пропасть.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в жёсткой форме раскритиковал выступление голкипера российской команды Антона Шунина.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ Naim Nabiev 1 (раскрыть)
сегодня в 07:50
Как можно такое об Дзюбе...Ведь он активный, а не пассивный...
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
сегодня в 07:36
думаю игрокам и тренерам надо просто платит за очки победил получи
очень низкий уровень игры
Дзюба 30 мин раком стоял
shlomo
shlomo
сегодня в 07:22
Все просто печально....
gghice
gghice
сегодня в 06:45
четвертое точно сможем занять!!! можно не бороться ))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:35
Им лишь бы зарплату побольше платили
swed27
swed27
сегодня в 05:40
прав на все сто
Caniggia
Caniggia
сегодня в 05:35
Сыграли так, как и ожидалось. Всё нормально. Но вот очко с финнами после их победы над Данией, под большим вопросом!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 05:31
Глас вопиющего в пустыне!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:27
Надежда на Дзюбу не оправдывается.
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