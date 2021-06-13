Канчельскис — о сборной России: «Прекращайте издеваться над футболом!»

Экс-полузащитник сборной России жёстко раскритиковал игру российской команды в матче с Бельгией (0:3) в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

В игре сборной мне не понравилось всё. На протяжении целого года так играем. Что тут может понравиться? Тяжело, когда нет нападающих. Дзюба подустал, почему бы не выпустить Соболева или Заболотного? Когда футболист становится раком, надо его менять – в реанимацию везти. Вы издеваетесь? У нас любят издеваться и рассказывать сказки. Слушаю передачу, там человек, игравший в футбол, говорит на всю страну, что мы сыграем вничью. За счёт чего? Хватит притворяться! У нас большие проблемы. Мы ни с одной классной командой не сыграли вничью. Только Шотландию, Сан-Марино и Кипр обыграли. Прекращайте издеваться над футболом!

Ошибки Семёнова и Шунина? Футбол состоит из ошибок. Их заставили ошибиться. Сложно сказать, виноват ли Шунин. Передача была из-под игрока, ему сложно было реагировать. Бельгийцы практически пешком нас обыграли. Это другой уровень. Не знаю, за счёт чего мы хотели выиграть. Не было ни физики, ни игры – ничего.