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Игнатьев: «Черчесов уже находил выход из ситуаций, кажущихся безнадёжными»

сегодня, 07:36
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение российской команды от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Если брать результат, который, наверное, исходил из созданных ошибок наших футболистов, то он соответствует всем недочётам. На мой взгляд, мы не показали каких-то аргументов, которые можно было бы противопоставить сопернику с большой группой высококлассных игроков. Мы не проиграли, наверное, в физической подготовке, они не были лучше нас в этом компоненте, в тактике они не стали для нас загадкой, но мы проиграли в уровне индивидуального мастерства, мы допускали такие ошибки, которые выбили нас из колеи. При этом соперник выглядел мастеровитее и действовал увереннее и надёжнее, вот эта уверенность позволила им использовать ошибки, допущенные нашими футболистами.

Главный вывод в том, что уровень нашего футбола в плане основ игры уступает лучшим аналогам европейского и мирового футбола, сегодня проиграли команде, которая является одной из законодательниц мод европейского футбола. Не думаю, что поражение от бельгийцев может сказаться на дальнейших результатах сборной России. У Станислава Черчесова есть возможности и умения управлять командой, мы в этом убеждались ранее, когда ситуации, казалось, были безнадёжными, но он находил выход.

Многие, наверное, и думали, что так будет, потому что бельгийцы показывают выдающийся футбол. Лично я рассчитывал на любой результат, кроме поражения, меня устраивала и ничья. Дальше мне видится, что следующие соперники нам по зубам, финны набрали лишние очки, мы должны их обыгрывать, думаю, что наш тренерский штаб способен изменить ситуацию в лучшую сторону.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:46
Выход у черчесова один - уйти в отставку, но он этого выхода не найдёт никогда. Причина? Мания величия
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:45
А у меня оптимизм закончился
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 09:44
Волнение сковало тридцати летних мужиков Семёнова, дзюбу, жиркова, шунина? Не смеши мои тапочки. Кто играть умеет, играет в каждом матче, первом или последнем. Футбола у нас нет
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:33
вроде уже не молодой а такую хрен...вину несёт просто детский лепет
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:33
Не вижу смысла ругать игроков, тренера. Первая игра, волнение. Класс игроков разный. Была бы это третья игра в группе с бельгийцами, скорее всего не было бы ошибок таких привозных.
Да взять тот же ЧЕ 2008. Первая игра проиграна Испании 4-1, далее все помнят что было. И взять тот же ЧМ 2018. Где выиграли у кого должны были, но в последнем туре уступили крупно Уругваю. Т.е. сборной России нужно время на раскачку, чтобы играть достойно с фаворитами. И уровень группы и регламент в принципе это позволяет.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:57
Сборная уровня ниже среднеевропейского, удивляюсь, что вчера пропустили так мало.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
сегодня в 08:47
Понабирали Зобниных в сборную, а потом ноют.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:45
Борис Петрович Игнатьев конечно в душе своей оптимист и верит что результаты команды можно улучшить, а также верит в тренера Черчесова который сможет из тяжёлого положения найти выход из создавшейся ситуации чтобы вместе с командой добиться нужного результата. Но не всё так просто как кажется на первый взгляд и легкой прогулкой следующая игра с Финляндией не будет. Это наглядно показала игра между Данией которая принимала у себя дома Финляндию, так вот в этой игре все специалисты и букмекеры отдавали самый большой коэффициент в этот день этой паре например Фонбет победа Дании= 1,33 против победы Финляндии 12,50, а между Бельгией и России соответственно 2,05 против 5,90. Так вот хотя Дания и атаковала весь матч, но одна хорошая контратака Финских футболистов принесла им победу, вот что бывает когда недооцениваешь своего соперника. Тренерскому штабу сборной России нужно тщательно проанализировать игру своих соперников, а также ещё раз внимательно подойти к выбору тактической схеме и игроков на каждой из этой позиции, чтобы по возможности исключить нелепые ошибки во всех линиях команды. И нужно в этот день на стадионе Газпром Арена быть максимально настроенными, собранными и заточёнными на игру ибо цифры расположились в таком порядке 16.06. в 16.00. Удачи
112910415
112910415
сегодня в 08:42
Уровень ниже низкого
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 08:37
Единственный выход, который может найти Черчесов - найти, как отмазаться на интервью:
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 08:29
Выдающаяся игра Бельгии??? В этом не было необходимости,хватило эпизодов.
LOpp
LOpp
сегодня в 08:23
Как поется в одной песни - выхода нет.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:23
Оптимизм это неплохо когда он на чём то основывается. Но тут то откуда? И вот хоть ты тресни - когда это усатое ч...о находило выход из сложной ситуации? Гнать его надо было, как все нормальные люди советовали, после чм.
drug01
drug01
сегодня в 08:19
Будем смотреть дальше
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:13
Зато во Львове пива попили
Vladimir808
Vladimir808 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 08:10
Нет, есть ещё один выход, это ,,на выход»,)
Аксинья
Аксинья
сегодня в 08:01
Черчесов, Семенов и Дзюба на биржу, Жирков на пенсию...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:59
Ели, что и поможет, это критика адекватных болельщиков без розовых очков. Критика, возможно, даст шанс сборной выпрыгнуть из штанов в двух матчах. Но ёпта от импотентов, что в атаке, что в защите, что в мысли физрука, ничего хорошего ждать не стоит.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:59
Да Бельгия не играла, а разминалась как на тренировке...Ну а если бы включилась и начала играть то страшно представить что было бы...
Elliada
Elliada
сегодня в 07:56
Зачем искать ему оправдания? Гнать его надо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:53
Слабаки мы для Бельгии...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:47
Выход один тупик.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 07:44
Помню один его выход. Называется "Вы сами дураки все".
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:39
Стрёмно за команду, особенно за нашего тренера
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