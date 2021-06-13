Игнатьев: «Черчесов уже находил выход из ситуаций, кажущихся безнадёжными»

Экс-наставник сборной России прокомментировал поражение российской команды от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Если брать результат, который, наверное, исходил из созданных ошибок наших футболистов, то он соответствует всем недочётам. На мой взгляд, мы не показали каких-то аргументов, которые можно было бы противопоставить сопернику с большой группой высококлассных игроков. Мы не проиграли, наверное, в физической подготовке, они не были лучше нас в этом компоненте, в тактике они не стали для нас загадкой, но мы проиграли в уровне индивидуального мастерства, мы допускали такие ошибки, которые выбили нас из колеи. При этом соперник выглядел мастеровитее и действовал увереннее и надёжнее, вот эта уверенность позволила им использовать ошибки, допущенные нашими футболистами.

Главный вывод в том, что уровень нашего футбола в плане основ игры уступает лучшим аналогам европейского и мирового футбола, сегодня проиграли команде, которая является одной из законодательниц мод европейского футбола. Не думаю, что поражение от бельгийцев может сказаться на дальнейших результатах сборной России. У Станислава Черчесова есть возможности и умения управлять командой, мы в этом убеждались ранее, когда ситуации, казалось, были безнадёжными, но он находил выход.

Многие, наверное, и думали, что так будет, потому что бельгийцы показывают выдающийся футбол. Лично я рассчитывал на любой результат, кроме поражения, меня устраивала и ничья. Дальше мне видится, что следующие соперники нам по зубам, финны набрали лишние очки, мы должны их обыгрывать, думаю, что наш тренерский штаб способен изменить ситуацию в лучшую сторону.