ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

«Захлебнётесь в собственном дерьме». Жена Семёнова — о критике в адрес мужа

сегодня, 09:42
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Ольга Семёнова, жена защитника сборной России Андрея Семёнова, на своей странице в инстаграме жёстко ответила на критику в адрес мужа после матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3).

Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнётесь в собственном дерьме. Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать.

Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днём. Я ставлю его в пример дочери как спортсмена, который благодаря своей целеустремлённости, упорству, стараниям, стойкости совершенствуется и находится на своём месте — в основе нашей сборной. Он отрабатывает каждый матч на 200%, каждый из наших парней бьётся как тигр и готов выплюнуть лёгкие, но доработать до конца. Я горжусь мужем и благодарна каждому из парней на поле. Я уважаю их труд.

Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (или хотя бы попытаться). Те верхушки, что хватают неспортивные СМИ, оповещающие о тусовках, затратах, путешествиях и личной жизни спортсменов, — это информация, направленная на узколобую аудиторию, готовую лишь осуждать, лезть в чужой карман, а не думать. Не будьте стадом, будьте личностью со своим мнением и видением. Все хотят орать о своём великом мнении, ничем не подкреплённом, хотят хайпа, ничего при этом не делая. Мне искренне жаль этих людей, они обиженные страдальцы.

Все новости
Сёмин — о сборной России: «Не надо паники. Самые основные игры впереди»
Сегодня, 11:17 Комментарии15
Писарев: «Россия проиграла бездарно, безвольно, безыдейно»
Сегодня, 07:52 Комментарии21
Игнатьев: «Черчесов уже находил выход из ситуаций, кажущихся безнадёжными»
Сегодня, 07:36 Комментарии27
Канчельскис — о сборной России: «Прекращайте издеваться над футболом!»
Сегодня, 05:19 Комментарии18
Червиченко: «Семёнов и Шунин должны были „привезти“ — они это сделали»
Сегодня, 04:39 Комментарии9
Бубнов: «Нужно признать честно — у команды Черчесова ничего не получилось»
Сегодня, 03:43 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 11:52
Семенову Джикия помешал, если что уж так, и это не его мяч был а Джикии, но тот его за шиворот пустил, это элементарный момент для меня.
Многие нападающие в упор не могут забить когда думают что мяч снимет защитник перед ним, доли секунды на принятие решения.
Семенов не виноват ни в чем,Кутепова место он занял по вине Стаса
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:48
Джек, мы с тобою наверное не будем спорить на тему, что ЧМ 18 затащил Кутепов а не Черчнсов или Дзюба, когда с испанцами мы два часа в обороне мучались. И тогда игры не было, но был Кутепов, и не было Джикии
амурец
амурец
сегодня в 11:48
ну конечно зря на Семёнова все шишки списали, он играл как умеет, а умеет он плохо
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:46
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ sir_Alex (раскрыть)
    сегодня в 11:45
    Потому что кроме сосать их жизнь ничему не научила ))
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 11:45, ред.
    \
    311
    311
    сегодня в 11:44
    Интересно, кто и зачем пишет ей гадости в личку Инстаграмма?)
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 11:42
    Теперь ждём ответа жены Черчесова.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 11:42
    Я сегодня пошёл умываться и захлебнулся! Семёнова,я на тебя в суд подам! 😜
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    сегодня в 11:40
    инстаграмная профурсетка рассуждает о футболе? это интересно
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 11:40
    Семёнов то тут при чём ??

    Понятно что РПЛ и Топ-5 - разные виды спорта ...
    Мы уже в еврокубках в стадии - 20 игр-0 побед....
    И почему игроки РПЛ должны феерить и куражить на Евро - непонятно....

    Тем более неумно высказывать претензии одному или паре игроков....при полностью тупиковой ситуации во всём нашем футболе...

    Нынешние кабинетные бонзы свели на нет всё что десятилетиями строилось "старой школой" подготовки игроков....(полуфинал Спартака в ЛЧ в 90-е...победы в еврокубках Зенита и ЦСКА...феерия наших в европах в те же 90-е...бронза Евро в 2008-м и пр...).....
    Теперь же система устроена таким образом - у кого деньги - тот и лучший знаток футбола.)))
    Сами галстуконосцы сидят в кабинетах ничего в футболе не понимают...избавляются от тех кто понимает (Сёмин и пр) и игрокам создали такую зону комфорта при которой прогресс и не нужен при наличии паспорта...
    Академии сотнями выпускают "невидимок"....
    Футбол у нас превратился чисто в средство наживы...как о спорте о нём уже не говорят...разница в классе между РПЛ и Топ-5 не просто растёт а превращается в пропасть...


    ....и во всём виноват Семёнов...??
    Он же воспитал Вилкова и Лапочкина....
    Он же придумал лимит....
    Он же напривозил Малкомов-Филиппов-Тилей....
    АлексМысль
    АлексМысль
    сегодня в 11:39, ред.
    "Ноги в кровь стирает " ради кого? Ради меня что ли? Чтобы бабки заработать ведь! Предложили бы им играть за 30 тыщ руб в клубах, я бы посмотрел на этих " люблю футлол всем сердцем"
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 11:38
    Не повезло Семенову в жизни,мало того,что играть не умеет(хоть и стер ноги в кровь),так еще и жена без ума..))))
    Bivaliy67
    Bivaliy67 ответ Ikarus74 (раскрыть)
    сегодня в 11:38
    Самое адекватное высказывание по теме. Под каждым словом подпишусь!
    nikot
    nikot
    сегодня в 11:36
    "Умный человек не будет связываться с дураком и просто молча отойдет в сторону, дабы не тратить свои нервы"-К кому она себя причислила,этими словами!?
    антон Гнатенко
    антон Гнатенко ответ Чист (раскрыть)
    сегодня в 11:30
    Понятно, что Бельгия сильнее индивидуально, но это не означает, что нужно так 62ово игать, простояли сука весь матч, никакой самоотдачи. В каждой игре необходимо биться, вы же еще и дома играете. Позор нашим миллионерам
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    сегодня в 11:30
    Я так понял мне за мои же деньги предложили г-на поесть только что?

    Футболисты такие интересные: "мы за налоги граждан, которые оплатили участие Сборнаяй в этом евро, поедем играть и будем там позорно сливаться, но вы нас критиковать не смейте".

    Лично я не смотрел матч и не жалею. Посмотрю хорватов, голландцев, французов, там в футбол играют и проигрывают, но играют, а не фигней страдают. После матча в Мариборе на отборе к ЧМ-2010 и игры с сербами в лиге наций ну не получается воспринимать сборную адекватно.

    ПС: жена Семенова лучше бы борщ на кухне готовила и молчала. Теперь мы будем знать, что Семенов не только плохой игрок, но у него ещё и жена инстаграмщица неадекватная. Пока лимит на легов не отменят вообще предлагаю бойкотировать стадионы. Может когда клубы начнут терять выручку, они продавят отмену. И больше никаких Семеновых и их жен мы не увидим и не услышим.
    Блоссия
    Блоссия
    сегодня в 11:28
    В таком небольшом тексте она умудрилась 10 раз оскорбить свою аудиторию.
    Не знаю каких успехов в жизни добилась Ольга Семенова и где она набралась таких навыков по оскорблениям людей, но пока вижу, что это единственное чего она добилась в своей жизни
    мастерски. Просто эталонный образец хамства.
    антон Гнатенко
    антон Гнатенко
    сегодня в 11:27
    Помоему жене не 66 лезть со своей защитой. Сиди молча и бабки мужа считай. Сыграл, как 62о, получай критику.
    el777
    el777
    сегодня в 11:26
    С другой стороны... женщина считает, что Семёнов (Заслуженный мастер спорта) лучший в России защитник и один из лучших в мире. Эта мотивация понятна и эта команда вполне может пройти дальше. Действительно уровень отбора на ЧЕ и ЧМ как никогда низкий и Дания с Финляндией(страны-карлики) ей пройти вполне по силам. Шансов же с Бельгией изначально не было, могли баранку привезти не напрягаясь. Семёнов оказался крайним, а кого ставить-Кутепова, Васина и тп кривоногих пешеходов?
    Чист
    Чист ответ Ikarus74 (раскрыть)
    сегодня в 11:26
    Зарплаты игроков исскуственно завышены -чт бы можно было крутить с деньгами -если бы у них было допустим 100 тысяч -на чём бы крутили мененджеры от футбола в а вот когд миллионы всем хватает -а зарплату не могут выдать
    Роман313
    Роман313
    сегодня в 11:22
    Почему это чудо решило, что люди не имеют права высказать своё мнение касательного его кривоногого мужа? Он вышел играть за страну, за каждого из нас! И обо76ся! И что теперь? Молчать? В том числе из-за таких обезьян, как жена этого игрочишки, многие и относятся к нашей сборной по футболу с пренебрежением. Заступница нашлась! Ты бы заступилась за каждого, кто видел, как нам вчера забивали голы после ошибок твоего мужа.
    Чист
    Чист
    сегодня в 11:21
    Не понимаю я своих болельщиков -ну как могли наши обыграть Бельгийцев -сильнейщею команду Европы -я болел что бы хоть 1-0 или 2-1 было бы нормально -вот как сыграют против Финов и Датчан -тогда уж разбираться и конечно попрощаться с этим тренером -а пока все ожидаемо -ничего нового нету
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 11:20
    Почему, практически все, жёны футболёров – ТП? 🤔
    vadim---1988
    vadim---1988
    сегодня в 11:20
    ох и некудышний тренер соломович, как и семенов игрочишка....
    Олег Орешкин
    Олег Орешкин
    сегодня в 11:20
    Семенова отправить в ФНЛ с зарплатой в 100 000 в месяц и пускай набирается опыта до пенсии и жена будет в полном достатке, а то получают миллионы и пешком ходят по полю.
    aventure61
    aventure61
    сегодня в 11:18
    естественная реакция жены. посмотрим после игр с финнами и датчанами,думаю что из группы не выйдем и это не вина этих игроков,они все ниже среднего и выше аравии или молдовы не прыгнут,так что критиковать смысла нет,а вот к тренеру вопросы есть. бердыев с дубами чуть чемпионат не выиграл.
    Ikarus74
    Ikarus74
    сегодня в 11:17
    Странная реакция на вполне предсказуемый результат, не финнам же проиграли. Бельгия в числе фаворитов на этом ЧЕ, уровень сборной России - выход из группы, в чем проблема? Кто скажет, что вероятность иного исхода этого матча была выше чем то, что сборная Бельгии вообще не проиграет ни одной игры на этом ЧЕ?
    Ну нет нормального плеймекера и нападающего с российским паспортом. Мадам Семёнова искренне верит, что зарплата мужа соответсвует его квалификации, здесь нет ее вины. Спрашивать надо у руководителей РПЛ, с какого хрена зарплата игроков условного Спартака выше оной игроков условного Вильяреала? На чем вообще зарабатывают клубы РПЛ? Вот в чем вопрос!!!
    Project Pandora
    Project Pandora
    сегодня в 11:15
    А чего достигла эта лярва, кроме того, что стала женой футболиста? Нужно было свои достижения нам озвучить, а не чужие.
    Project Pandora
    Project Pandora
    сегодня в 11:14
    Я так понимаю, что это она извиняется?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100