«Захлебнётесь в собственном дерьме». Жена Семёнова — о критике в адрес мужа

Ольга Семёнова, жена защитника сборной России , на своей странице в инстаграме жёстко ответила на критику в адрес мужа после матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3).

Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнётесь в собственном дерьме. Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать.

Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днём. Я ставлю его в пример дочери как спортсмена, который благодаря своей целеустремлённости, упорству, стараниям, стойкости совершенствуется и находится на своём месте — в основе нашей сборной. Он отрабатывает каждый матч на 200%, каждый из наших парней бьётся как тигр и готов выплюнуть лёгкие, но доработать до конца. Я горжусь мужем и благодарна каждому из парней на поле. Я уважаю их труд.