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Писарев: «Россия проиграла бездарно, безвольно, безыдейно»

сегодня, 07:52
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-наставник молодёжной сборной России Николай Писарев поделился впечатлениями от игры основной национальной команды страны в матче с Бельгией (0:3) в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

Ни одного положительного момента нет в игре сборной России. Нам не удался ни один компонент игры, выделить на поле тоже некого. И это при том, что Бельгия не особо хотела играть. А мы просто не могли. 3:0 — ещё довольно неплохой результат, все же видели, что Бельгия не напрягалась. Для них это разминочный матч.

Так выступить перед своими зрителями — это унижение, тут не может быть оправданий, мол, перегорели или переволновались. И ладно разгром, но проиграть можно по-разному. Мы проиграли бездарно, безвольно, безыдейно. Но чемпионат на этом не заканчивается, будем до конца с нашей сборной.

Думаю, у нас есть шанс выйти из группы, учитывая, что даже третьи места попадают в плей-офф. Но права на ошибку больше нет.

Черчесов перемудрил? Да я вообще не видел мудрости с его стороны. Возможно, не угадал, возможно, с тремя центральными было бы иначе. Но я повторюсь, очень низкое качество игры.

После матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал отвечать на вопрос, почему решил сыграть по схеме с двумя центральными защитниками.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:36
Вот вам и весь тренерский гений Черчесова! Абсолютная безысходность и беспросветность!
karnager
karnager
сегодня в 09:28
Вывод прост: Сашку Кокорина надо было брать и выпускать. Он со скамейки насмотрелся на лучших европейских игроков, смог бы подсказать
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:20
С-стабильность.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:20
Выйдут в четверть финал с третьего и только.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:19
Тренер упёртая бездарность.
Prichal
Prichal ответ Aris (раскрыть)
сегодня в 08:56
Неужели хотели Зобнин и Черышев, которых заменили за бездействие?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:54
Как будто были какие то шансы против первой команды мирового рейтинга...
YVG
YVG
сегодня в 08:48
Джикия, Семенов и Дивеев просто решето.
Aris
Aris
сегодня в 08:47
Не нужно удивляться! Игра была проиграна еще да выхода на поле! И проиграл ее не Семенов, а Дзюба! Он только разлагает команду. Не место ему в сборной. Есть те, кто хочет играть и бороться! А это .......
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:42
Уже пора привыкнуть
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:27
России никак нельзя в плей-офф! Иначе вновь поднимется волна славословия! Боги, храните Россию от дураков!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 08:26
Сколько эпитетов гневных! Да ладно,играла в свою силу.Старались бегать и пинать мяч.Ну не смогли прыгнуть выше головы,хотя бы на 0-1...
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 08:19
А ты когда по пять штук из сетки вынимал идейно сливал?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:10
Так бывает часто
Аксинья
Аксинья
сегодня в 08:07
Как сказал герой Мягкова в фильме "На Деребасовской..." - Болваны, слабаки, 2асы!
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