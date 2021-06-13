Писарев: «Россия проиграла бездарно, безвольно, безыдейно»

Экс-наставник молодёжной сборной России поделился впечатлениями от игры основной национальной команды страны в матче с Бельгией (0:3) в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

Ни одного положительного момента нет в игре сборной России. Нам не удался ни один компонент игры, выделить на поле тоже некого. И это при том, что Бельгия не особо хотела играть. А мы просто не могли. 3:0 — ещё довольно неплохой результат, все же видели, что Бельгия не напрягалась. Для них это разминочный матч.

Так выступить перед своими зрителями — это унижение, тут не может быть оправданий, мол, перегорели или переволновались. И ладно разгром, но проиграть можно по-разному. Мы проиграли бездарно, безвольно, безыдейно. Но чемпионат на этом не заканчивается, будем до конца с нашей сборной.

Думаю, у нас есть шанс выйти из группы, учитывая, что даже третьи места попадают в плей-офф. Но права на ошибку больше нет.

Черчесов перемудрил? Да я вообще не видел мудрости с его стороны. Возможно, не угадал, возможно, с тремя центральными было бы иначе. Но я повторюсь, очень низкое качество игры.