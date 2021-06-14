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«Локомотив» вылетел на сборы в Австрию

14 июня 2021, 10:41

«Локомотив» вылетел в Австрию, где проведёт два учебно-тренировочных сбора.

Первый сбор команды пройдёт в Бад-Клайнкирххайме с 14 по 28 июня. В этот период команда сыграет два контрольных матча — с «Жилиной» (23 июня) и «Олимпией» из Любляны (26 июня).

Второй сбор «Локомотива» пройдет в Бад-Вальтерсдорфе с 1 по 13 июля. В рамках сбора будут сыграны несколько контрольных матчей. Расписание будет позже.

Ранее сообщалось, что игроки «Локомотива» вышли из отпуска и прошли медосмотр.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Vladimir808 (раскрыть)
14 июня в 13:12, ред.
Думаю причина та же, что и отсутствие крымских футбольных команд в соревнованиях под эгидой РФС, отсюда и неудовлетворительная футбольная инфраструктура на полуострове.
Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
14 июня в 11:33
А почему не в Крыму?)
stanichnik
stanichnik
14 июня в 10:56
Большая половина команд РПЛ предпочла проводить предсезонный сбор в Австрии. Локомотив неисключение.
STVA 1
STVA 1
14 июня в 10:47
Начинаются рабочие будни
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