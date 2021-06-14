«Локомотив» вылетел на сборы в Австрию

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14 июня 2021, 10:41

«Локомотив» вылетел в Австрию, где проведёт два учебно-тренировочных сбора.

Первый сбор команды пройдёт в Бад-Клайнкирххайме с 14 по 28 июня. В этот период команда сыграет два контрольных матча — с «Жилиной» (23 июня) и «Олимпией» из Любляны (26 июня).

Второй сбор «Локомотива» пройдет в Бад-Вальтерсдорфе с 1 по 13 июля. В рамках сбора будут сыграны несколько контрольных матчей. Расписание будет позже.

🛫 В отличном настроении вылетаем в Австрию на #РЖДТренировочныеСборы



💪🏻 Первая тренировка уже сегодня вечером! pic.twitter.com/vfwyIxUfzH — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 14, 2021

Ранее сообщалось, что игроки «Локомотива» вышли из отпуска и прошли медосмотр.