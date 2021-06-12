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ЦСКА определился с соперниками на сборах

сегодня, 09:18

ЦСКА намерен проведет два учебно-тренировочных сбора в Австрии. На первом сборе у армейцев запланированы два контрольных матча:

23 июня, в 18:30 по московскому времени — «Винер-Нойштадт» (Австрия);

27 июня, 19:00 мск — «КСВ 1919» (Австрия).

На втором сборе ЦСКА проведет три товарищеских матча:

5 июля, 18:00 мск — «Копенгаген» (Дания);

9 июля, 18:00 мск — «Флиераларм Адмира» (Австрия);

13 июля, 19:00 мск — «ВиОн» (Словакия).

Ранее также стало известно, что «Урал» выйдет из отпуска 14 июня.

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НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 11:19, ред.
Хватит!!!!!!! У меня друг сделал только первую прививку, пошёл на юбилей к товарищу, человек так 40 было 9 мая, через десять дней все привитые были здоровы, а ковидодиссиденты уже под ИВЛ. Ещё через пять дней троих не стало, а друг мой попал на неделю в больницу (у него с сердцем проблема, 65 лет всё-таки) с лёгкой формой, сегодня ждёт меня на даче, одному пить впадлу
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:51
"Спутник V", как оказалось - это совсем не панацея от ковида. Сын работает в Москве, так у них в отделе переболели и привитые , и непривитые. У внука тренер по плаванию после прививки заболел, через пару недель полегчало , а потом резко снова слег. Так что многие отказываются от прививки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 10:40
А наше традиционное разнильдяство привело к новой вспышке ковид. В Москве вообще жуть. Вакцинация на уровне отсталых стран Азии и Африки. Пора уже не привиты на футбол не пускать. Всем здоровья и красивого футбола. Клубы сейчас на втором плане
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:31
Удачи армейцам на сборах и главное без травм и ковида.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:19
Больше работать чтобы был результат
drug01
drug01
сегодня в 10:19
Главное всегда играть на победу
jobss
jobss ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:12
"Обе не забьют" подразумевает, что сразу 2 играющие команды не забьют в первом тайме, при этом одна из команд отличиться должна, в данном случае - это хозяева, что следует из первой части ставки "хозяева выиграют"

"1 -й тайм - хозяева выиграют всухую". такой ставки в линии вообще нет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:58
Мелочно выглядят такие новости перед Евро.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 09:53
Могут возникнуть споры. "Обе команды не забьют" подразумевает, что не забьют две команды.
Тогда именно этот прогноз будет идентичен прогнозу "1 -й тайм - хозяева выиграют всухую".
Ладно, не буду вникать в подобные прогнозы. И ставить на них тоже.
jobss
jobss ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:26
Доброе утро.
Это означает, что в первом тайме победят хозяева, при этом по итогам тайма, команда гостей должна покинуть поле, не отличившись результативными действиями
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:21
Пожелаю удачных сборов и без травм.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:20
как всегда)) уровень фнл)))
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