ЦСКА определился с соперниками на сборах

ЦСКА намерен проведет два учебно-тренировочных сбора в Австрии. На первом сборе у армейцев запланированы два контрольных матча:
23 июня, в 18:30 по московскому времени — «Винер-Нойштадт» (Австрия);
27 июня, 19:00 мск — «КСВ 1919» (Австрия).
На втором сборе ЦСКА проведет три товарищеских матча:
5 июля, 18:00 мск — «Копенгаген» (Дания);
9 июля, 18:00 мск — «Флиераларм Адмира» (Австрия);
13 июля, 19:00 мск — «ВиОн» (Словакия).
Ранее также стало известно, что «Урал» выйдет из отпуска 14 июня.
"1 -й тайм - хозяева выиграют всухую". такой ставки в линии вообще нет
"1 -й тайм - хозяева выиграют всухую". такой ставки в линии вообще нет
Тогда именно этот прогноз будет идентичен прогнозу "1 -й тайм - хозяева выиграют всухую".
Ладно, не буду вникать в подобные прогнозы. И ставить на них тоже.
Тогда именно этот прогноз будет идентичен прогнозу "1 -й тайм - хозяева выиграют всухую".
Ладно, не буду вникать в подобные прогнозы. И ставить на них тоже.
Это означает, что в первом тайме победят хозяева, при этом по итогам тайма, команда гостей должна покинуть поле, не отличившись результативными действиями
Это означает, что в первом тайме победят хозяева, при этом по итогам тайма, команда гостей должна покинуть поле, не отличившись результативными действиями