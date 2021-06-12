ЦСКА определился с соперниками на сборах

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сегодня, 09:18

ЦСКА намерен проведет два учебно-тренировочных сбора в Австрии. На первом сборе у армейцев запланированы два контрольных матча:

23 июня, в 18:30 по московскому времени — «Винер-Нойштадт» (Австрия);

27 июня, 19:00 мск — «КСВ 1919» (Австрия).

На втором сборе ЦСКА проведет три товарищеских матча:

5 июля, 18:00 мск — «Копенгаген» (Дания);

9 июля, 18:00 мск — «Флиераларм Адмира» (Австрия);

13 июля, 19:00 мск — «ВиОн» (Словакия).

Ранее также стало известно, что «Урал» выйдет из отпуска 14 июня.