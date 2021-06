Линетти — автор второго самого быстрого гола в истории Евро во втором тайме

Полузащитник сборной Польши сравнял счёт во втором тайме матча группового этапа Евро-2020 против сборной Словакии.

Хавбек отметился забитым мячом на 45-й минуте и 32-й секунде, что является вторым самым быстрым голом в истории вторых таймов чемпионата Европы после Марселя Кораса, который забил на 45-й минуте и 21-й секунде на Евро-1984 в матче Румыния — Германия.