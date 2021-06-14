Украина повторила худшую серию поражений в истории чемпионатов Европы

Сборная Украины уступила сборной Нидерландов (2:3) в матче группового этапа Евро-2020.
Это поражение стало для украинцев шестым подряд на чемпионатах Европы. Таким образом, Украина повторила худшую в истории серию поражений на Евро, которая принадлежала сборной Югославии (шесть поражений подряд с 1968 по 1984 год на чемпионатах Европы).
Однако Украина стала лишь второй сборной в истории Евро, которая отыграла 2 гола за 4 минуты.
А то и этот "рекорд" решит в копилку положить....
А то и этот "рекорд" решит в копилку положить....
Даже такая проходная Голландия поставила украину на место. Жаль только, что две команды выходят из группы.... Спасибо украина- настроение на неделю улучшили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Даже такая проходная Голландия поставила украину на место. Жаль только, что две команды выходят из группы.... Спасибо украина- настроение на неделю улучшили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто там у них на обед запланирован был?
Кто там у них на обед запланирован был?