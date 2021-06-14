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Украина повторила худшую серию поражений в истории чемпионатов Европы

сегодня, 00:15
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Сборная Украины уступила сборной Нидерландов (2:3) в матче группового этапа Евро-2020.

Это поражение стало для украинцев шестым подряд на чемпионатах Европы. Таким образом, Украина повторила худшую в истории серию поражений на Евро, которая принадлежала сборной Югославии (шесть поражений подряд с 1968 по 1984 год на чемпионатах Европы).

Однако Украина стала лишь второй сборной в истории Евро, которая отыграла 2 гола за 4 минуты.

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Украина — 2-я сборная в истории Евро, которая отыграла 2 гола за 4 минуты
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:13
Только бы Черчесов об этом не узнал....
А то и этот "рекорд" решит в копилку положить....
Capral
Capral ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:00
Согласен. Ничего не имею против голландцев. Голландия- вперёд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:58
После 2:0 ребятки просто расслабились, рано поверили в победу , но как же быстро они вернулись в игру. Голландцы - это один из претендентов .
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 00:48
Не смеши мои тапки. Проходная защита и вратарь- пропускающий с 30 метров...
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:46
В каком смысле она проходная? Нынешняя сборная Нидерландов в числе фаворитов Евро. Не в тройке, но в числе, кроме того фаворит группы, и уже показала себя одной из самых активно атакующих команд с очень хорошей реализацией моментов. Только Италия сыграла так же хорошо, пока что. Так что результат логичный и нормальный, учитывая с кем сборная Украины играла.
Capral
Capral ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:46
Во Львове вчера пиво наливали бесплатно за каждый гол в ворота России. Ну а я, себе водки налил бесплатно сегодня. Ахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
figrant
figrant
сегодня в 00:45
Так кто из нас лучший из худших.
Capral
Capral
сегодня в 00:43
Низкий поклон Бущану!!!!!!! Так держать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Даже такая проходная Голландия поставила украину на место. Жаль только, что две команды выходят из группы.... Спасибо украина- настроение на неделю улучшили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:40
Тоже самое писали вчера и о наших рекордах !!!)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:26
Македония.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:22
Впереди ещё и рекорд героев.
Кто там у них на обед запланирован был?
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 00:21
Одним антирекорд по разгромам, другим - рекордная серия поражений. Хорошо начали, пока что только мы эту страницу "достижений" переписываем :)
Futurista
Futurista
сегодня в 00:18
Вот и статистика подьехала...не все так радужно оказывается...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:18
Пиво во Львове подорожало в два раза!!!
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