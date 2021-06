Щесны — первый голкипер в истории Евро, который забил автогол

Сборная Польши уступает сборной Словакии после первого тайма матча группового этапа Евро-2020.

Голкипер поляков записал на свой счёт автогол. Таким образом, он стал первым вратарём в истории чемпионатов Европы, который забил автогол. Кроме того, Щесны стал автором самого быстрого автогола в истории Евро (17 минут и 22 секунды).