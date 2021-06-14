ГлавнаяНовостиСтатистикаЕвро-2020

Щесны — первый голкипер в истории Евро, который забил автогол

14 июня 2021, 19:58
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 2Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Сборная Польши уступает сборной Словакии после первого тайма матча группового этапа Евро-2020.

Голкипер поляков Войцех Щесны записал на свой счёт автогол. Таким образом, он стал первым вратарём в истории чемпионатов Европы, который забил автогол. Кроме того, Щесны стал автором самого быстрого автогола в истории Евро (17 минут и 22 секунды).

Ранее в матче Шотландия — Чехия был установлен очередной рекорд Евро.

Все новости
Левандовски установил новый рекорд в составе сборной Польши
Вчера, 23:37 Комментарии4
Козловски — самый молодой игрок в истории Евро. Он побил рекорд Беллингхэма
Вчера, 23:27 Комментарии4
Только Торрес забил больше голов на Евро за сборную Испании, чем Мората
Вчера, 22:55 Комментарии3
На Евро-2020 забито больше автоголов, чем на трёх прошлых Евро вместе
Вчера, 20:42 Комментарии7
Роналду повторил достижение Клозе
Вчера, 19:27 Комментарии11
Германия не проиграла ни одного из последних 4 матчей с Португалией
Вчера, 18:22 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 июня в 17:18
Такие мячи в Сериале в ворота Юве не засчитывают.
Вот Щесны конечно молодец,отличился быстрее Мораты.
112910415
112910415
15 июня в 09:40
" Рекорд нечаянно нагрянет,
Когда его совсем не ждёшь ..."
Палыч82
Палыч82
14 июня в 23:28
Мак с Жулиано были обалденными трансферами Зенита, эти ребята были серьезным оружием на поле
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
14 июня в 22:01
Бред какой-то, неумышленное касание стали считать автоголом. Тогда скоро у нас вратари бомбардирами станут
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июня в 21:45
На этом чемпе уже много первых!
Аксинья
Аксинья
14 июня в 21:32
Если по чесноку то этот гол должен был записан на счет Роберта Мака, но на что только не пойдут ради установления новых рекордов...
Ironigor
Ironigor ответ 3_DEIVID (раскрыть)
14 июня в 20:08
Да уж, хватило. Он не для Юве.
Futurista
Futurista
14 июня в 20:07
Евро20 бьет все антирекорды и рекорды...
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Ironigor (раскрыть)
14 июня в 20:02
В Юве итак косяков хватило от него в этом сезоне.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 19:59
Несчастный случай.
Ironigor
Ironigor
14 июня в 19:59, ред.
Всё когда-то бывает в жизни первый раз !!!
Лишь бы в Ювентусе такого не случилось !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100