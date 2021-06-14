Щесны — первый голкипер в истории Евро, который забил автогол

1623689902

14 июня 2021, 19:58

Сборная Польши уступает сборной Словакии после первого тайма матча группового этапа Евро-2020.

Голкипер поляков записал на свой счёт автогол. Таким образом, он стал первым вратарём в истории чемпионатов Европы, который забил автогол. Кроме того, Щесны стал автором самого быстрого автогола в истории Евро (17 минут и 22 секунды).

1 — Wojciech Szczesny 🇵🇱 est devenu le premier gardien à marquer un but contre son camp dans l'histoire du championnat d'Europe, concédant également le but contre son camp le plus précoce (17:22). Malchance # POL # SVK #EURO2020 pic.twitter.com/H9vMiGj7KP — OptaJean (@OptaJean) June 14, 2021

Ранее в матче Шотландия — Чехия был установлен очередной рекорд Евро.