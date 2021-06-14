Щесны — первый голкипер в истории Евро, который забил автогол

Сборная Польши уступает сборной Словакии после первого тайма матча группового этапа Евро-2020.
Голкипер поляков Войцех Щесны записал на свой счёт автогол. Таким образом, он стал первым вратарём в истории чемпионатов Европы, который забил автогол. Кроме того, Щесны стал автором самого быстрого автогола в истории Евро (17 минут и 22 секунды).
1 — Wojciech Szczesny 🇵🇱 est devenu le premier gardien à marquer un but contre son camp dans l'histoire du championnat d'Europe, concédant également le but contre son camp le plus précoce (17:22). Malchance #POL #SVK #EURO2020 pic.twitter.com/H9vMiGj7KP— OptaJean (@OptaJean) June 14, 2021
Ранее в матче Шотландия — Чехия был установлен очередной рекорд Евро.
Вот Щесны конечно молодец,отличился быстрее Мораты.
Вот Щесны конечно молодец,отличился быстрее Мораты.
Когда его совсем не ждёшь ..."
Когда его совсем не ждёшь ..."
Лишь бы в Ювентусе такого не случилось !!!
Лишь бы в Ювентусе такого не случилось !!!