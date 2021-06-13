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Украина — 2-я сборная в истории Евро, которая отыграла 2 гола за 4 минуты

вчера, 23:50
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Сборная Украины отыграла 2 гола за 4 минуты у сборной Нидерландов в матче группового этапа Евро-2020.

Украина стала лишь второй сборной в истории чемпионатов Европы, которой удавалось подобное. Ранее это получилось только у сборной Югославии в матче Евро-1960 против сборной Франции (с 2:4 до 4:4 за 3 минуты).

Ранее сборная Австрии установила личный рекорд на чемпионатах Европы.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 00:13
Конечно позор на последних минутах)...то ли дело уже в первом тайме...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:12
И не говори!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:08
Кто болел и поддерживал Голландию с победой, а украинским болельщикам должно быть обидно за результат, но за игру их команды им стыдится нечего.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:07
Насчитал за месяц 14 580‬.
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 00:03, ред.
А смысл?)...и там и там очков 0...теперь все думают что наша сборная самая слабая на турнире...это хорошо)...сюрприз будет...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:00
Тут надо сказать спасибо голландцам. После двух забитых мячей , команда просто начала пижонить . Начались неоправданные попытки обыграть всю защиту, появилась явная небрежность, а в итоге чуть не упустили победу. Но все же сумели собраться и додавить незалежную.
Победа голландцев вполне заслуженная, думаю, она же станет для них уроком : нельзя расслабляться пока не прозвучал финальный свисток.
Всем здоровья.
beefs
beefs
вчера в 23:56
главное результат, а он плачевный...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:55, ред.
Я считал свои ставки, у меня должно было быть 16868. Вот сегодня что я выиграл.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:55
Что ж наши так не смогли?
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