Украина — 2-я сборная в истории Евро, которая отыграла 2 гола за 4 минуты

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вчера, 23:50

Сборная Украины отыграла 2 гола за 4 минуты у сборной Нидерландов в матче группового этапа Евро-2020.

Украина стала лишь второй сборной в истории чемпионатов Европы, которой удавалось подобное. Ранее это получилось только у сборной Югославии в матче Евро-1960 против сборной Франции (с 2:4 до 4:4 за 3 минуты).

Ранее сборная Австрии установила личный рекорд на чемпионатах Европы.