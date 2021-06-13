Украина — 2-я сборная в истории Евро, которая отыграла 2 гола за 4 минуты

Сборная Украины отыграла 2 гола за 4 минуты у сборной Нидерландов в матче группового этапа Евро-2020.
Украина стала лишь второй сборной в истории чемпионатов Европы, которой удавалось подобное. Ранее это получилось только у сборной Югославии в матче Евро-1960 против сборной Франции (с 2:4 до 4:4 за 3 минуты).
Ранее сборная Австрии установила личный рекорд на чемпионатах Европы.
Победа голландцев вполне заслуженная, думаю, она же станет для них уроком : нельзя расслабляться пока не прозвучал финальный свисток.
Всем здоровья.
Победа голландцев вполне заслуженная, думаю, она же станет для них уроком : нельзя расслабляться пока не прозвучал финальный свисток.
Всем здоровья.