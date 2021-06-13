Стекеленбург побил рекорд ван дер Сара за сборную Нидерландов

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сегодня, 21:48

Голкипер выйдет в стартовом составе сборной Нидерландов на матч группового этапа Евро-2020 против сборной Украины.

Таким образом, Стекеленбург станет самым возрастным футболистом (38 лет и 264 дня) в истории сборной, который сыграет на крупном турнире (чемпионат мира и чемпионат Европы). Стекеленбург превзошёл рекорд , который на Евро-2008 сыграл за сборную Нидерландов в возрасте 37 лет и 236 дней.

Мартен является вторым самым возрастным игроком на Евро-2020 после Юрия Жиркова.