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Стекеленбург побил рекорд ван дер Сара за сборную Нидерландов

сегодня, 21:48
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч идет

Голкипер Мартен Стекеленбург выйдет в стартовом составе сборной Нидерландов на матч группового этапа Евро-2020 против сборной Украины.

Таким образом, Стекеленбург станет самым возрастным футболистом (38 лет и 264 дня) в истории сборной, который сыграет на крупном турнире (чемпионат мира и чемпионат Европы). Стекеленбург превзошёл рекорд Эдвина ван дер Сара, который на Евро-2008 сыграл за сборную Нидерландов в возрасте 37 лет и 236 дней.

Мартен является вторым самым возрастным игроком на Евро-2020 после Юрия Жиркова.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:00
Желаю ему отстоять сегодня на ноль
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