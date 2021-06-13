Стекеленбург побил рекорд ван дер Сара за сборную Нидерландов

Голкипер Мартен Стекеленбург выйдет в стартовом составе сборной Нидерландов на матч группового этапа Евро-2020 против сборной Украины.
Таким образом, Стекеленбург станет самым возрастным футболистом (38 лет и 264 дня) в истории сборной, который сыграет на крупном турнире (чемпионат мира и чемпионат Европы). Стекеленбург превзошёл рекорд Эдвина ван дер Сара, который на Евро-2008 сыграл за сборную Нидерландов в возрасте 37 лет и 236 дней.
Мартен является вторым самым возрастным игроком на Евро-2020 после Юрия Жиркова.