Пресс-служба АПЛ показала дизайн нового мяча на следующий сезон Премьер-Лиги.

Традиционно техническим партнером лиги выступила фирма Nike.

The @nikefootball 𝙁𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 matchball returns for a second season 🧨



Are you ready to see what 2021/22 brings? ✨ pic.twitter.com/q0lJokLFwf