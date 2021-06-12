Футболисты сборной России приедут на матч с Бельгией в костюмах

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сегодня, 16:45

Пресс-служба сборной России показала костюмы, в которых футболисты приедут на матч первого тура групповой стадии Евро-2020 против команды Бельгии.

Новая коллекция деловой одежды для сборной России была представлена компанией ALBIONE накануне старта Евро.

#НашиПарни в роскошных костюмах из новой коллекции Albione. Сегодня сборная приедет на матч против Бельгии именно в них. Зацените красоту 😍👇#ИграемЗаВас #БельгияРоссия — Сборная России (@TeamRussia) June 12, 2021

Ранее стало известно, в какой форме сыграет Россия в матче с Бельгией.