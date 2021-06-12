Футболисты сборной России приедут на матч с Бельгией в костюмах

Пресс-служба сборной России показала костюмы, в которых футболисты приедут на матч первого тура групповой стадии Евро-2020 против команды Бельгии.
Новая коллекция деловой одежды для сборной России была представлена компанией ALBIONE накануне старта Евро.
#НашиПарни в роскошных костюмах из новой коллекции Albione. Сегодня сборная приедет на матч против Бельгии именно в них. Зацените красоту 😍👇#ИграемЗаВас #БельгияРоссия— Сборная России (@TeamRussia) June 12, 2021
Ранее стало известно, в какой форме сыграет Россия в матче с Бельгией.
"Люди в чёрном", мля.. :)))
"Люди в чёрном", мля.. :)))
Пыли в глаза на всю мощь!
Пыли в глаза на всю мощь!
Хотя Кто знает может и правильно. Я сам их не умею носить...
Хотя Кто знает может и правильно. Я сам их не умею носить...
И в ох**тельных штанах
И в ох**тельных штанах