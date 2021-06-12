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Футболисты сборной России приедут на матч с Бельгией в костюмах

сегодня, 16:45
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:00 Не начался

Пресс-служба сборной России показала костюмы, в которых футболисты приедут на матч первого тура групповой стадии Евро-2020 против команды Бельгии.

Новая коллекция деловой одежды для сборной России была представлена компанией ALBIONE накануне старта Евро.

Ранее стало известно, в какой форме сыграет Россия в матче с Бельгией.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 18:46
Обёртку заценили, теперь глянем, что внутри!)
Ironigor
Ironigor ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
сегодня в 18:04
Дай то бог, на поле с позорным для них счётом !!! )))
Gunslinger
Gunslinger ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:04
Агась!
"Люди в чёрном", мля.. :)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:46
Одиннадцать друзей Черчесова:
MRHM-1988
MRHM-1988
сегодня в 17:35
И что это даст ?
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:32
Бельгийцев хоронить будем.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 17:31
Значит есть к чему стремиться.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
сегодня в 17:30
Искренне желаю России вопреки всем прогнозам порвать распиаренных бельгийцев и заткнуть недоброжелателям рты. Я никогда не занимался футболом, занимался другими видами спорта, но своим только успехов желаю.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:30
Костюмчики явно превышают уровень игры.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:28
так вот для чего сборная нужна)) шмотки рекламить)) ну хоть так.
drug01
drug01
сегодня в 17:18
Главное чтобы игра была на уровне
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:16
На халяву хоть в плавках.
Gahi
Gahi
сегодня в 17:05
Ну что встречать будем по одёжке, а провожать по игре. Удачи 
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:03
Могли бы хоть вышитый или выбитый герб на лацкане пиджака сделать, а то такое ощущение как будто на похороны куда собираются.
euphorine
euphorine
сегодня в 17:00
Когда ты "не в форме" - приезжай в костюме!
Пыли в глаза на всю мощь!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:00
Костюм ещё нужно уметь носить, это не спортивная форма. По данному фото возникает сомнение в их умении.
Хотя Кто знает может и правильно. Я сам их не умею носить...
bashnat013
bashnat013
сегодня в 16:56
В костюмах Дэдпула
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:54
Встретим по одежке, проводим по табло!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 16:54
Понятно, сборная России рекламирует очередной псевдоитальянский зашквар от Дмитрия Медведева.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 16:50
Может быть стоит в костюмах выйти на матч, чтобы хоть чем-то удивить соперника?
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:49
...
И в ох**тельных штанах
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 16:47
Так себе красота
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