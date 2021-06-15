«Неожиданное решение. Я вообще в шоке». Ярошик — об уходе Олича из ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера армейского клуба.
Для меня увольнение Олича — очень неожиданное решение. Я вообще в шоке, если честно. Я удивлен. Я могу только гадать, что на самом деле стоит за этим увольнением. Но я расстроен, что так вышло с Ивицей.
Я бы не хотел говорить, что приглашение Олича — это провал. Мы же не знаем какие договоренности между ЦСКА и Оличем. Но я всегда хвалил руководство ЦСКА и говорил, что они принимают решение с холодной головой. Последнее время мне кажется, что руководство наоборот больше на эмоциях. С другой стороны, стоит огромное давление от фанатов, привыкших к победам и к хорошему футболу. Но сейчас нет результата, поэтому всему ЦСКА сейчас тяжело. Это факт. Возможно клуб сейчас сам не знает, что делать. Им нужно разобраться, что они хотят от тренера и игроков.
Ранее Олич объяснил, почему покинул пост главного тренера ЦСКА.
Если будет тренер с хорошей практикой, а не Олич без тренерского опыта.
Если будет тренер с хорошей практикой, а не Олич без тренерского опыта.
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Проигрыш и ужасная игра Российской сборной,
Слезы Бузовой, утренний коньяк и обсуждение произведений Астрид Линдгрен на Матч ТВ,
Увольнение тренера из ЦСКА после считанных месяцев работы.
Я уже не знаю что теперь надо сделать, чтобы повысить градус происходящего в футбольной России.
Телеграмм - канал и множество откровений от Заремы,
Проигрыш и ужасная игра Российской сборной,
Слезы Бузовой, утренний коньяк и обсуждение произведений Астрид Линдгрен на Матч ТВ,
Увольнение тренера из ЦСКА после считанных месяцев работы.
Я уже не знаю что теперь надо сделать, чтобы повысить градус происходящего в футбольной России.