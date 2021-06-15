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«Неожиданное решение. Я вообще в шоке». Ярошик — об уходе Олича из ЦСКА

15 июня 2021, 23:27

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера армейского клуба.

Для меня увольнение Олича — очень неожиданное решение. Я вообще в шоке, если честно. Я удивлен. Я могу только гадать, что на самом деле стоит за этим увольнением. Но я расстроен, что так вышло с Ивицей.

Я бы не хотел говорить, что приглашение Олича — это провал. Мы же не знаем какие договоренности между ЦСКА и Оличем. Но я всегда хвалил руководство ЦСКА и говорил, что они принимают решение с холодной головой. Последнее время мне кажется, что руководство наоборот больше на эмоциях. С другой стороны, стоит огромное давление от фанатов, привыкших к победам и к хорошему футболу. Но сейчас нет результата, поэтому всему ЦСКА сейчас тяжело. Это факт. Возможно клуб сейчас сам не знает, что делать. Им нужно разобраться, что они хотят от тренера и игроков.

Ранее Олич объяснил, почему покинул пост главного тренера ЦСКА.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 июня в 11:08
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112910415
112910415
16 июня в 06:41
разброд и шатания пока что
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июня в 06:37
К Ивице отношусь с огромным уважением и благодарностью за все те годы, которые он отдал для украшееия клуба однако он сам тогда работал под руководством опытных тренеров иначе бы не было тех результатов, сейчас настало время когда нужен классный тренер и такие игроки как Олич, Красич, Ярошик и другие, уверен, что руководство клуба просто исправили свою же ошибку и не уверен, что с Оличем могли достичь каких то высот во всяком случае в ближайщие два сезона.
oFANATo
oFANATo
16 июня в 01:39, ред.
Руководство оперативно признало свою ошибку, возможно сэкономили сезон.
Если будет тренер с хорошей практикой, а не Олич без тренерского опыта.
протон1
протон1
16 июня в 00:07
это бабаев взял в руки правления цска и пошло. олич найдет клуб он не опозорился. а опозорился цска. еще на помощь оличу приглашали игрока забыл как его звали. зачем? зачем разбрасывать так деньги на ветер? если много то подарите мне.
stanichnik
stanichnik
16 июня в 00:07
Команда выходит из отпуска, а тут как гром среди ясного неба, вдруг отставка ГТ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 июня в 00:05
Посещение расположения сборной нетрадиционного румына,
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Проигрыш и ужасная игра Российской сборной,
Слезы Бузовой, утренний коньяк и обсуждение произведений Астрид Линдгрен на Матч ТВ,
Увольнение тренера из ЦСКА после считанных месяцев работы.
Я уже не знаю что теперь надо сделать, чтобы повысить градус происходящего в футбольной России.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 00:03
"Орешки" висят высоко, надо потрясти хорошенько.
beefs
beefs
15 июня в 23:57
Короче ещё один клуб поплыл...
SHMEL
SHMEL
15 июня в 23:52
Приглашение Олича было неожиданным, а вот расставание видится прагматичным решением.
STVA 1
STVA 1
15 июня в 23:41, ред.
Лихорадит руководство коней
Futurista
Futurista ответ ЮЗИК (раскрыть)
15 июня в 23:38
На кошках...на конях не дали...
Союзник противников
Союзник противников
15 июня в 23:35
Мы не лаем,не кусаем-потихоньку привыкаем.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июня в 23:32
Оличу практиковаться надо
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