«Неожиданное решение. Я вообще в шоке». Ярошик — об уходе Олича из ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА высказался об уходе с поста главного тренера армейского клуба.

Для меня увольнение Олича — очень неожиданное решение. Я вообще в шоке, если честно. Я удивлен. Я могу только гадать, что на самом деле стоит за этим увольнением. Но я расстроен, что так вышло с Ивицей.