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Игуаин — об МЛС: «Думал, буду играть здесь с сигаретой в зубах»

15 июня 2021, 19:57

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин высказался об уровне МЛС.

В Европе я не мог найти спокойствие вне футбола, Буффон сказал мне, что когда я больше не чувствую огня внутри, приходит время для перемен. Я думал, что приду сюда и буду играть с сигаретой в зубах, но на самом деле здесь очень тяжело.

Это жесткая лига. Она похожа на итальянский чемпионат. В Испании и Англии легче преуспеть, но в Италии, если не адаптируешься к чемпионату, будешь страдать.

33-летний форвард присоединился к клубу Дэвида Бекхэма в сентябре после расторжения контракта с «Ювентусом».

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
15 июня в 21:04
Третий абзац спорный.Как показывает практика,если грамотно адаптироваться,то можно лежать на диване в Тоскане,попивая шампусик с сигаретой в зубах. Один наш легионер не даст соврать)
juvenale
juvenale ответ dzvinka (раскрыть)
15 июня в 20:55
на изи просто играл и забивал легко
juvenale
juvenale
15 июня в 20:54
и с двумя бигмаками
Брулин
Брулин
15 июня в 20:49
Он думал,что в атакующей лиге, все будут пешком ходить?)))
dzvinka
dzvinka
15 июня в 20:30
о да, Ига прямо преуспевал в АПЛ))) ага
Медив
Медив
15 июня в 20:22
Да Игуаин прям сверкал в АПЛ. Даже своим пузом не мог оттереть дефа. А до штрафной добегал позже лайнсмена
STVA 1
STVA 1
15 июня в 20:19
Не судьба пофилонить
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
15 июня в 20:03
Как то не преуспел ты в Чемпионате Англии друже.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 20:00
Сигарета в зубах и столик с коньяком на бровке???
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