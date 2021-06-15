Игуаин — об МЛС: «Думал, буду играть здесь с сигаретой в зубах»

Нападающий «Интер Майами» высказался об уровне МЛС .

В Европе я не мог найти спокойствие вне футбола, Буффон сказал мне, что когда я больше не чувствую огня внутри, приходит время для перемен. Я думал, что приду сюда и буду играть с сигаретой в зубах, но на самом деле здесь очень тяжело.

Это жесткая лига. Она похожа на итальянский чемпионат. В Испании и Англии легче преуспеть, но в Италии, если не адаптируешься к чемпионату, будешь страдать.