ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЕвро-2020

Локателли — лучший игрок матча Италия — Швейцария

17 июня 2021, 01:02
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия3 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Швейцарии (3:0).

23-летний хавбек отличился двумя забитыми мячами.

Недавно сообщалось о том, Локателли может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Локателли — лучший игрок матча Италия — Швейцария

Все новости
ОфициальноАльба — лучший игрок матча Испания — Польша
Сегодня, 00:26 ФотоКомментарии4
ОфициальноГосенс — лучший игрок матча Португалия — Германия
Вчера, 21:28 ФотоКомментарии6
ОфициальноКляйнхайслер — лучший игрок матча Венгрия — Франция
Вчера, 18:33 ФотоКомментарии6
Гилмор — лучший игрок матча Англия — Шотландия
Вчера, 00:14 ФотоКомментарии6
Модрич — лучший игрок матча Хорватия — Чехия
18 июня ФотоКомментарии3
Исак — лучший игрок матча Швеция — Словакия
18 июня ФотоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan
17 июня в 10:03
Заслужил. Но и о защита сыграла хорошо. Если защита ошибется, тогда есть палочка вручалочка Дж джи Донарумма.
Ozabot
Ozabot
17 июня в 08:23, ред.
«Милан» в очередной раз отпустил такого игрока, а ведь он еще тогда показывал отличную игру. В разы лучше Хакана, а будет еще лучше.
A.S.A
A.S.A
17 июня в 08:04
Рад за него, это тот случай, когда игрок выбрал футбол и постоянную игровую практику вместо просиживания на лавке в более сильном и именитом клубе и перешел из Милана в Сассуоло
Мануэль провел очень сильный сезон в скромном Сассуоло, так что в более сильном и именитом клубе должен и дальше расти и прогрессировать
Если перейдет в Юве, то точно усилит Туринцев
Удачи ему
Ironigor
Ironigor ответ jobss (раскрыть)
17 июня в 01:27
Спасибо, я просто вообще не понимаю эти ставки.
jobss
jobss ответ Ironigor (комментарий удален) (раскрыть)
17 июня в 01:21, ред.
Доброй ночи.
Европейский гандикап - это преимущество, которое даётся букмекером определённой команде (иногда более сильной, иногда более слабой). Преимущество выражено в количестве голов. Эти голы прибавляются к голам команды, которую определил букмекер.
В этой ставке нас интересует результат первого тайма. Именно к нему будет прибавляться гандикап.
Первый тайм завершился со счетом 1:0, а так как гандикап в ставке – 0:1, то получается после его прибавления к счету первого тайма 1:1 - ставка не прошла
Во втором случае счет первого тайма был 5:0, дальше подсчеты такие же
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 01:05
Дубль говорит сам за себя.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100