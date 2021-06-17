Локателли — лучший игрок матча Италия — Швейцария

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Швейцарии (3:0).
23-летний хавбек отличился двумя забитыми мячами.
Недавно сообщалось о том, Локателли может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Мануэль провел очень сильный сезон в скромном Сассуоло, так что в более сильном и именитом клубе должен и дальше расти и прогрессировать
Если перейдет в Юве, то точно усилит Туринцев
Удачи ему
Мануэль провел очень сильный сезон в скромном Сассуоло, так что в более сильном и именитом клубе должен и дальше расти и прогрессировать
Если перейдет в Юве, то точно усилит Туринцев
Удачи ему
Европейский гандикап - это преимущество, которое даётся букмекером определённой команде (иногда более сильной, иногда более слабой). Преимущество выражено в количестве голов. Эти голы прибавляются к голам команды, которую определил букмекер.
В этой ставке нас интересует результат первого тайма. Именно к нему будет прибавляться гандикап.
Первый тайм завершился со счетом 1:0, а так как гандикап в ставке – 0:1, то получается после его прибавления к счету первого тайма 1:1 - ставка не прошла
Во втором случае счет первого тайма был 5:0, дальше подсчеты такие же
Европейский гандикап - это преимущество, которое даётся букмекером определённой команде (иногда более сильной, иногда более слабой). Преимущество выражено в количестве голов. Эти голы прибавляются к голам команды, которую определил букмекер.
В этой ставке нас интересует результат первого тайма. Именно к нему будет прибавляться гандикап.
Первый тайм завершился со счетом 1:0, а так как гандикап в ставке – 0:1, то получается после его прибавления к счету первого тайма 1:1 - ставка не прошла
Во втором случае счет первого тайма был 5:0, дальше подсчеты такие же