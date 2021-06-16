Миранчук признан лучшим игроком матча Финляндия — Россия

Сборная России обыграла команду Финляндии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:0.
Лучшим игроком встречи был признан полузащитник российской сборной Алексей Миранчук, забивший единственный гол в матче.
После этой победы сборная России с 3 очками догнала национальные команды Бельгии и Финляндии в турнирной таблице группы В. Однако бельгийская команда провела лишь один матч.
Отметим, что Миранчук и Дзюба получили лучшие оценки в первом тайме матча с Финляндией.
https://www.youtube.com/watch?v=N0OK7F4DkHg
А может так получиться, что в третьем туре бельгийцам и напрягаться не надо будет, скатают ничейку с финнами. В общем, сложный расклад может возникнуть.
При 2-0 такого бы не было...
А может так получиться, что в третьем туре бельгийцам и напрягаться не надо будет, скатают ничейку с финнами. В общем, сложный расклад может возникнуть.
При 2-0 такого бы не было...
Всем здоровья.
Всем здоровья.