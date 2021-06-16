Миранчук признан лучшим игроком матча Финляндия — Россия

1623856864

16 июня 2021, 18:21

Сборная России обыграла команду Финляндии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:0.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник российской сборной , забивший единственный гол в матче.

После этой победы сборная России с 3 очками догнала национальные команды Бельгии и Финляндии в турнирной таблице группы В. Однако бельгийская команда провела лишь один матч.

Отметим, что Миранчук и Дзюба получили лучшие оценки в первом тайме матча с Финляндией.