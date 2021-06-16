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Миранчук признан лучшим игроком матча Финляндия — Россия

16 июня 2021, 18:21
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России обыграла команду Финляндии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:0.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник российской сборной Алексей Миранчук, забивший единственный гол в матче.

После этой победы сборная России с 3 очками догнала национальные команды Бельгии и Финляндии в турнирной таблице группы В. Однако бельгийская команда провела лишь один матч.

Отметим, что Миранчук и Дзюба получили лучшие оценки в первом тайме матча с Финляндией.

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Все комментарии
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
17 июня в 12:28
Лучший там ручной голландец со свистком.
112910415
112910415
17 июня в 06:24
молодец, спас ... играли-то не блестяще
амурец
амурец
17 июня в 02:38, ред.
заслужил Леша
Ислам0926
Ислам0926
16 июня в 21:09
Миранчук момент гол человек что в сборной что в Аталанте
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июня в 19:52
Миранчук сыграл лучше Мюллера, Гюндогана, Коке и прочих, браво
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Тарасовские мечты (раскрыть)
16 июня в 19:32
А ты не подскальзываешься?
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
16 июня в 19:11, ред.
Особенно, когда подскользнулся на ровном месте, был хорош.
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
16 июня в 19:11
Лучшим был Зобнин, его фамилию услышали только в конце второго тайма. Надо же так суметь.
Q-J-G
Q-J-G
16 июня в 18:40
Эффектный, эффективный, на классе гол А.Миранчука, который оказался единственным и решающим в матче, имел решающее значение на тот факт, кто лучший игрок матча...!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 18:35
Всё таки нужно было забивать второй. Может так получиться, что после трёх туров у трёх команд будет по три очка с одинаковой разностью (если бельгийцы обыграют всех, а наши вдруг продуют датчанам в один мяч). И вот тут могут считать общую разницу мячей, а наши от Бельгии навынимали много.
А может так получиться, что в третьем туре бельгийцам и напрягаться не надо будет, скатают ничейку с финнами. В общем, сложный расклад может возникнуть.
При 2-0 такого бы не было...
Лакшери
Лакшери
16 июня в 18:32
Чисто из за гола. По факту Кузяев весь матч пахал, Дивеев выручал много , а Миранчук это 1 эпизод, но и за то спасибо. Хоть 1 по воротам попасть сумел
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 18:30, ред.
Гол хорош!!! Но где был Леха все остальное время??? Выиграли еле-еле почти в равной борьбе у финнов. Чему радуемся - непонятно??? Опорная зона провалена , столько свободы дали финнам, которые с датчанами всего то пару раз центр пересекли. Почему молодой Дивеев страхует Джикию, а не наоборот. Что на поле делал Дзюба??? Капитанил??? А после ухода Марио он вообще был не нужен. Почему в дриблинге , даже в компенсированное время, участвовал только Головин??? Остальные силы типа берегли??? Оздоев , Кузяев, Зобнин , Миранчук , Баринов, Караваев просто разочаровали. С датчанами такая игра не прокатит - однозначно.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 18:29
А мне Дивеев понравился,пару раз отлично вынес,пару раз просто спасал, молодчик!
Futurista
Futurista
16 июня в 18:29
Гол шикарный...очень быстро обработал мяч и точно пробил...класс...может же когда хочет)...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 июня в 18:26
Дивеев, что скажешь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 18:21
Гол забил - герой!
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