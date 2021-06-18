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Бен Уайт — главная трансферная цель «Арсенала»

18 июня 2021, 09:15

Защитник «Брайтона» Бен Уайт в ближайшее время может пойти на повышение, об этом сообщает источник.

Как утверждается, 23-летний футболист является главной трансферной целью лондонского «Арсенала».

«Канониры» уже согласовали контракт с игроком до 2026 года. «Брайтон» хочет выручить со сделки 60 млн евро.

Ранее Уайтом также интересовался «Ливерпуль».

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
18 июня в 12:19
Он же сказал в интервью, что его Артета сразу невзлюбил. Так же Артета и Гендузи выгнал. Пока доминатор тренером, он все равно его не попробует даже, поэтому действительно есть смысл новых защитников покупать.
realdogge the gunner
realdogge the gunner ответ ProKop92 (раскрыть)
18 июня в 10:22
Игрок сборной Англии.
ProKop92
ProKop92
18 июня в 10:15
60 млн? Вы серьезно?
A.S.A
A.S.A
18 июня в 10:04
У нас есть молодой и весьма перспективный Салиба, которого купили за 30!!млн, и который тау и не получил своего шанса от тренерского штаба!
Салиба стал одним из лучших ЦЗ в Лиге 1, проведя в аренде в Ницце всего пол сезона
нам бы атаку усилить,а не разбрасываться деньгами на центральных защитников
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июня в 09:58
Посмотрел фотку, действительно Белый Бен ;)
ДАША Д
ДАША Д
18 июня в 09:17
Главные цели лучше не декларировать, уведут ведь.
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