Бен Уайт — главная трансферная цель «Арсенала»

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18 июня 2021, 09:15

Защитник «Брайтона» в ближайшее время может пойти на повышение, об этом сообщает источник.

Как утверждается, 23-летний футболист является главной трансферной целью лондонского «Арсенала».

«Канониры» уже согласовали контракт с игроком до 2026 года. «Брайтон» хочет выручить со сделки 60 млн евро.

Ранее Уайтом также интересовался «Ливерпуль».