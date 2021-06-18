Бен Уайт — главная трансферная цель «Арсенала»

Защитник «Брайтона» Бен Уайт в ближайшее время может пойти на повышение, об этом сообщает источник.
Как утверждается, 23-летний футболист является главной трансферной целью лондонского «Арсенала».
«Канониры» уже согласовали контракт с игроком до 2026 года. «Брайтон» хочет выручить со сделки 60 млн евро.
Ранее Уайтом также интересовался «Ливерпуль».
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нам бы атаку усилить,а не разбрасываться деньгами на центральных защитников