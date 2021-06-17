«Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за подписание Серхио Рамоса

«Реал» официально объявил об уходе защитника Серхио Рамоса.
Как сообщается, в подписании испанца заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ, однако именно «горожане» являются фаворитами в борьбе за игрока. Последние несколько недель представители Рамоса ведут переговоры с «Манчестер Сити» относительно потенциального перехода.
Серхио хочет зарабатывать в новом клубе не менее 12 млн евро.
Ну если востребован может кто-нибудь возьмёт. Но вангую, что на гораздо меньшую зарплату...
Ну если востребован может кто-нибудь возьмёт. Но вангую, что на гораздо меньшую зарплату...