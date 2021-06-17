«Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за подписание Серхио Рамоса

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17 июня 2021, 13:33

«Реал» официально объявил об уходе защитника .

Как сообщается, в подписании испанца заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ , однако именно «горожане» являются фаворитами в борьбе за игрока. Последние несколько недель представители Рамоса ведут переговоры с «Манчестер Сити» относительно потенциального перехода.

Серхио хочет зарабатывать в новом клубе не менее 12 млн евро.