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«Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за подписание Серхио Рамоса

17 июня 2021, 13:33

«Реал» официально объявил об уходе защитника Серхио Рамоса.

Как сообщается, в подписании испанца заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ, однако именно «горожане» являются фаворитами в борьбе за игрока. Последние несколько недель представители Рамоса ведут переговоры с «Манчестер Сити» относительно потенциального перехода.

Серхио хочет зарабатывать в новом клубе не менее 12 млн евро.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ h8you (раскрыть)
17 июня в 17:25
    Баобаб
    Баобаб
    17 июня в 16:49
    Ювентус ещё может включиться. Пенсы их конёк. На зарплату пофиг.
    h8you
    h8you
    17 июня в 15:40, ред.
    только два катарских псж и сити могли себе позволить его зп
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Rheinfall (раскрыть)
    17 июня в 15:01
    Посмотрим ,это в твоём понимании они норм ,но не в плане Хоспа.
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь ответ allemz (раскрыть)
    17 июня в 14:52
    Думаю не успеет, тем более не зачем уже. Гвардиола как раковая опухоль уже пустил метастазы. Горожанам придёт неминуемый конец.
    Сварожич
    Сварожич
    17 июня в 14:20
    Ну не факт, что фаворит...посмотрим
    allemz
    allemz ответ Rheinfall (раскрыть)
    17 июня в 14:18, ред.
    Аке с большей вероятностью уйдет + Гарсия ушел
    allemz
    allemz ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
    17 июня в 14:15
    Рамос сам выдавит его из команды
    VeniaminS
    VeniaminS
    17 июня в 14:13
    Все хотят Рамоса.
    allemz
    allemz
    17 июня в 14:03
    В ЛЧ без грязных игроков тяжело, как показывает практика + будет заводилой в раздевалке и иногда ямайскую обезьяну чморить
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 июня в 13:59
    С какими запросами по зарплате только эти команды и могут потянуть.
    Ну если востребован может кто-нибудь возьмёт. Но вангую, что на гораздо меньшую зарплату...
    ProKop92
    ProKop92 ответ sv_1969 (раскрыть)
    17 июня в 13:58
    Вот, кстати, Зениту очень пригодился бы. Всё интереснее было бы в нападении...Вместо Дзюбы конечно же.
    sv_1969
    sv_1969 ответ ProKop92 (раскрыть)
    17 июня в 13:46
    А подпишет Зенит его)))))
    Ironigor
    Ironigor ответ Rheinfall (раскрыть)
    17 июня в 13:42
    А было бы интересно посмотреть!
    Q-J-G
    Q-J-G
    17 июня в 13:42
    «Манчестер Сити» такой же фаворит за Серхио Рамоса, как и за Л.Месси, когда у Месси возникли проблемы с ЭКС-ПРЕЗИДЕНТОМ "Барселоны"...
    Rheinfall
    Rheinfall
    17 июня в 13:41
    утятина. у МС имеются ЦЗ в норм количестве и гораздо моложе.
    протон1
    протон1
    17 июня в 13:39, ред.
    вот они профы. не то что леха. физ рук. е мае. позор . я понимаю если бы цска подписал тренеров серхио рамосса .
    ProKop92
    ProKop92
    17 июня в 13:39
    А Гвардиолу спросили?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    17 июня в 13:36
      Чёрный рыцарь
      Чёрный рыцарь
      17 июня в 13:35
      Гвардиолус не заслуживает такого игрока.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      17 июня в 13:34
      Ман Сити конечно его подпишит
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