У Кейна 0 ударов в створ за 156 минут в двух матчах чемпионата Европы

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вчера, 09:47

Сборная Англии разошлась ничьей с командой Шотландии (0:0) в матче Евро-2020.

Нападающий англичан был заменен на 74-й минуте во втором тайме. Форвард «Тоттенхэма» за две игры на турнире ни разу не пробил в створ ворот за 156 проведенных на поле минут.

В матче с Хорватией (1:0) Кейн отыграл 82 минуты.

В сторону ворот Харри пробил три раза. Один раз в матче с Хорватией и дважды – против Шотландии.