У Кейна 0 ударов в створ за 156 минут в двух матчах чемпионата Европы

Сборная Англии разошлась ничьей с командой Шотландии (0:0) в матче Евро-2020.
Нападающий англичан Харри Кейн был заменен на 74-й минуте во втором тайме. Форвард «Тоттенхэма» за две игры на турнире ни разу не пробил в створ ворот за 156 проведенных на поле минут.
В матче с Хорватией (1:0) Кейн отыграл 82 минуты.
В сторону ворот Харри пробил три раза. Один раз в матче с Хорватией и дважды – против Шотландии.
Отметим, что Кейн в минувшем сезоне АПЛ стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом.
Я не защищаю Дзюбу, а просто констатирую факт. Не всякому удаётся игра на крупных турнирах.
Черчесову имеет смысл попробовать Заболотного или Соболева. Или их обоих...
Я не защищаю Дзюбу, а просто констатирую факт. Не всякому удаётся игра на крупных турнирах.
Черчесову имеет смысл попробовать Заболотного или Соболева. Или их обоих...