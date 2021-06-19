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У Кейна 0 ударов в створ за 156 минут в двух матчах чемпионата Европы

вчера, 09:47
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Сборная Англии разошлась ничьей с командой Шотландии (0:0) в матче Евро-2020.

Нападающий англичан Харри Кейн был заменен на 74-й минуте во втором тайме. Форвард «Тоттенхэма» за две игры на турнире ни разу не пробил в створ ворот за 156 проведенных на поле минут.

В матче с Хорватией (1:0) Кейн отыграл 82 минуты.

В сторону ворот Харри пробил три раза. Один раз в матче с Хорватией и дважды – против Шотландии.

Отметим, что Кейн в минувшем сезоне АПЛ стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом.

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Все комментарии
3ton
3ton
вчера в 14:30
В АПЛ он Лев , а за пределами - маленький милый котёнок 🙂
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:29
Харри Кейн без Сон Хын Мина.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:20
НЕ высшего сорта, а распиаренный
Betman
Betman
вчера в 11:11
Ну дык, он и на прошлом ЧМ забивал только всяким Панамам и Гондурасам, да и то с пенальти. Так что ничего удивительного.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:00
Деревянный, прототип нашего дзюбы только высшего сорта.
LOpp
LOpp
вчера в 10:35
Без ударов не будет голов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:29
А у нас все кому не лень полощут Дзюбу. Тут вон какие монстры в створ попасть не могут. Так у него и партнёры помастеровитей наших пешеходов.
Я не защищаю Дзюбу, а просто констатирую факт. Не всякому удаётся игра на крупных турнирах.
Черчесову имеет смысл попробовать Заболотного или Соболева. Или их обоих...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:24
У него и в клубе такое бывает
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:10
Выдохся парень по ходу...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:01
Это просто удивительно.
ladrINTER
ladrINTER
вчера в 09:55
Топарь, ничего не скажешь. Смех и только)
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