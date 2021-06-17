Снова показали своих «Я». Два нереализованных пенальти и первая за 9 лет победа Украины на Евро

1623947370

вчера, 19:29

Команда Андрея Шевченко сделала шаг в направлении плей-офф.

Разные таймы Украины и второе поражение Северной Македонии на Евро-2020

Сборная Украины показала симпатичный футбол в стартовом матче против Нидерландов и даже сумела отыграться со счета 0:2 по ходу встречи, но голландцы все-таки забили победный мяч в концовке. Во встрече с Северной Македонией фаворитами считались уже сами украинцы, свой статус они подтвердили в первом тайме, когда создали ряд опасных моментов у ворот Столе Димитриевски и забили два мяча, которые полностью вытекали из логики игры.

Как и в матче с Нидерландами, голами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Преимущество сборной Украины до перерыва было настолько существенным, что разгром македонцев выглядел неминуемым, однако Игор Ангеловски произвел в перерыве две замены, а команда Андрея Шевченко зачем-то отдала инициативу, за что могла поплатиться. Эзган Алиоски отыграл один мяч, но на большее Пандев и Ко не сподобились. Непростая и очень важная победа Украины — 2:1.

Цифровой блок

0 — количество набранных очков у сборной Северной Македонии после двух матчей на дебютном чемпионате Европы. Учитывая, что впереди игра с Голландией, вполне вероятно, что македонцы закончат Евро-2020 без положительных результатов. Зато забивают пока в каждом матче: австрийцев огорчил Пандев, а украинцев — Алиоски.

1/5 — на этот раз не обойтись без дроби, которая выражает соотношение реализованных пенальти на чемпионате Европы к назначенным. Только 20% одиннадцатиметровых на Евро-2020 увенчались голами при стандартной реализации в районе 75%. Забить удалось только признанному мастеру Криштиану Роналду, который огорчил сборную Венгрии. Датчанин Хейбьерг, македонец Алиоски (Эзган добил мяч в ворота после сэйва Бущана) и украинец Малиновский проиграли дуэли вратарям, а Гарет Бэйл отправил мяч в космос.

1 — аргентинец Фернандо Рапаллини стал первым неевропейским арбитром, который отсудил матч чемпионата Европы. Представитель Южной Америки вошел в историю красиво: назначил два пенальти в матче Украина — Северная Македония и стал первым рефери на турнире, который побежал к монитору смотреть повтор.

2 – Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук пополнили список лучших бомбардиров Евро-2020. На момент окончания матча Украина — Северная Македония никому на турнире не удалось забить больше 2 мячей, а таким количеством голов отметились 7 футболистов: Ярмоленко и Яремчук (оба — Украина), Иммобиле и Локателли (оба — Италия), Лукаку (Бельгия), Шик (Чехия), Роналду (Португалия).

3 — Ярмоленко забил в третьем подряд матче за сборную Украины: дубль в контрольной игре с Кипром, по голу в матчах с Нидерландами и Северной Македонией на Евро. В предыдущий раз подобное удавалось Андрею в октябре 2016-го. Кроме того, он стал первым после Андрея Шевченко футболистом сборной Украины, который забил в двух матчах подряд крупного турнира. Нынешний тренер отметился на ЧМ -2006.

4 — Все голы сборной Украины на Евро-2020 забили Яремчук и Ярмоленко. Хороший шанс присоединиться к ним был у Руслана Малиновского, но полузащитник «Аталанты» в концовке игры не реализовал пенальти.

6 — Сборная Украины прервала серию из шести поражений в матчах чемпионата Европы, которая началась еще в 2012-м с неудач в матчах против Франции (0:2) и Англии (0:1), продолжилась тремя поражениями в 2016-м от Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польши (0:1). Шестое фиаско украинцы потерпели уже на этом турнире от Нидерландов (2:3). В свою очередь, победа над Северной Македонии стала для сборной Украины всего лишь второй в финальных турнирах чемпионатов Европы после успеха в самом первом матче против Швеции (2:1) на домашнем Евро-2012.

6 – Гол в ворота Северной Македонии стал для Андрея Ярмоленко 42-м в футболке сборной Украины. Больше действующего капитана забил только его нынешний тренер — Андрей Шевченко, у которого 48 голов за Украину. Таким образом, Ярмоленко в 6 точных ударах от национального рекорда. Удивительно, но у нынешнего лидера «желто-синих» средняя результативность даже немного выше, чем у легендарного Шевы — 0.44 гола за игру против 0.43.

11 — Горан Пандев забил свой первый гол за сборную Македонии 21 августа 2002 года в ворота Мальты. Через 11 дней, 1 сентября 2002-го, родился Илья Забарный — защитник сборной Украины, который играл против Пандева в матче Евро-2020.

12 — в трех сыгранных матчах группы «C» забито уже 12 голов. Пока квартет участием Украины, Нидерландов, Австрии и Северной Македонии — самый яркий на чемпионате Европы.

30 — Украина нанесла по воротам Столе Димитриевски 17 ударов, македонцы ответили 13 выстрелами. В общей сложности 30 ударов, что стало вторым показателем Евро-2020 после матча Уэльса и Турции, в котором было зафиксировано 34 удара.

63 — Андрей Ярмоленко не только забил гол в ворота македонцев, но и сделал результативную передачу на Романа Яремчука. Два результативных действия кэпа позволили ему выйти в лидеры по системе «гол+пас» с 63 очками. Позади остался Андрей Шевченко, поучаствовавший в 62 голах (48+14).

Северная Македония покидает Евро, Украина может стать второй

По итогам игр четверга стало ясно, что македонцы лишились шансов на выход в плей-офф Евро. Вне зависимости от исхода игры с голландцами подопечные Ангеловски будут последними. А вот Украина имеет неплохие шансы на второе место — для этого достаточно не проиграть 21 июня Австрии. Кстати, 2-е место этой группы попадет на победителя квартета А, а это, скорее всего, будет Италия, так что уже в первом раунде плей-офф либо австрийцам, либо украинцам предстоит пройти проверку, пожалуй, пока лучшей командой Евро-2020.