Ярмоленко повторил достижение Шевченко на чемпионатах Европы

1623937544

17 июня 2021, 16:45

Нападающий сборной Украины отметился забитым голом в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Северной Македонии.

Таким образом, Ярмоленко сравнялся с , став лучшим бомбардиром Украины на чемпионатах Европы. У них обоих на данный момент по 2 забитых мяча.

Первый гол Ярмоленко на турнире вошел в число лучших мячей 1-го тура Евро-2020.