Ярмоленко повторил достижение Шевченко на чемпионатах Европы

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился забитым голом в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Северной Македонии.
Таким образом, Ярмоленко сравнялся с Андреем Шевченко, став лучшим бомбардиром Украины на чемпионатах Европы. У них обоих на данный момент по 2 забитых мяча.
Первый гол Ярмоленко на турнире вошел в число лучших мячей 1-го тура Евро-2020.
Бить умеет и техника есть. Чем -то похож на старого Эффенберга.
Бить умеет и техника есть. Чем -то похож на старого Эффенберга.