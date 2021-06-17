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Ярмоленко повторил достижение Шевченко на чемпионатах Европы

17 июня 2021, 16:45
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина2 : 1Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился забитым голом в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Северной Македонии.

Таким образом, Ярмоленко сравнялся с Андреем Шевченко, став лучшим бомбардиром Украины на чемпионатах Европы. У них обоих на данный момент по 2 забитых мяча.

Первый гол Ярмоленко на турнире вошел в число лучших мячей 1-го тура Евро-2020.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
18 июня в 08:52
Тяжеловат , двигается медленно , но биток !
Бить умеет и техника есть. Чем -то похож на старого Эффенберга.
ProKop92
ProKop92
17 июня в 17:16
Сборная Украины показывает очень достойную игру на ЧЕ! В том числе и Ярмоленко. Красавцы!
beefs
beefs
17 июня в 16:59
Забил, молодец, но нужно выиграть...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июня в 16:59
Ярмола сейчас настоящий капитан, лидер команды
VeniaminS
VeniaminS
17 июня в 16:55
Отлично забивает мячи!!!
Ironigor
Ironigor
17 июня в 16:46, ред.
Ярмоленко конечно здорово играет !!! Молодец !!!
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