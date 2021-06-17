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Дзюба — лидер по числу выигранных верховых дуэлей на Евро-2020

17 июня 2021, 22:53

Форвард сборной России Артем Дзюба является лидером по числу выигранных верховых дуэлей на Евро-2020 (по данным статистического портала Whoscored).

За два матча против Бельгии и Финляндии таранный форвард записал на свой счет 15 побед в воздухе, 11 из них пришлись на игру с финнами, в которой Артем получил один из самых высоких рейтингов в составе российской дружины.

Второе место на данный момент занимает форвард сборной Уэльса Киффер Мур, который побеждал в верховой борьбе 14 раз.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
18 июня в 13:30
Начинается доминирование Артёма на этом ЧЕ!
Сп62
Сп62 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
18 июня в 13:29
Тогда я молчу.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Сп62 (раскрыть)
18 июня в 11:53
Имеется,только в упор нехочет видеть этого
galem72
galem72
18 июня в 10:29
Очень "ценный" показатель для центр.напа с его "шикарной" голевой статой. ))
Garrincha58
Garrincha58 ответ Ravshan878 (раскрыть)
18 июня в 10:02
лучше пиши прозой, стихи никакие
Garrincha58
Garrincha58
18 июня в 10:01
какой такой счётчик считает его выигранные единоборства и кому они приносят успех не понятно кто его пиарит и зачем продать его не удастся они вместе с Жирковым будут в Зените ещё лет 5-6 доить Газпром
Ravshan878
Ravshan878 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
18 июня в 09:59
Траве сидел кузнечик.)
Выглядел как Артёмчик.)
Совсем как огуречик.)
Выглядел как Артёмчик.)
Сп62
Сп62
18 июня в 09:56
Таранный форвард это Лукаку, а Артём баскетбольный столб. Жаль, что другой атакующей тактики в арсенале нашего тренера не имеется.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
18 июня в 09:07
Дзюбу пора опорником ставить))) Или ЦЗ =)
LAISMEN
LAISMEN
18 июня в 08:35
Если не знаешь куда ударить мяч , бей в сторону Дэюбы может отскочит куда надо или каму нибудь .....пусть даже и мимо и то хорошо)))
Палыч82
Палыч82 ответ жнец158 (раскрыть)
18 июня в 07:55
Тоже считаю, что Дзюба здорово борется на ЧЕ, выигрывает много единоборств, но соперники знают, что
Артём будет сбрасывать мяч и прекрасно этим пользуются, закрывая радиус отскока. А пас
Дзюба Миранчуку в гущу соперников отдавал, а никак не выводил под обстрел ворот. Вот Лёша в первой половине тайма Оздоеву реально на удар пас отдал
Kosmos58
Kosmos58 ответ жнец158 (раскрыть)
18 июня в 07:50, ред.
зюба - стоячее бревно! А толку с его скидок? У него есть ещё один рекорд - меньше всех "бегает" по полю, якобы нападающий ...
жнец158
жнец158
18 июня в 07:37
Дзюба красава!!!
Всем у кого подгорает при его имени : Дзюба выигрывает верховые передачи ,а отдать то НЕКОМУ......никакой сыгранности в сборной - вот нет результата...
физрук ничему научить не может....
а про гол миранчука - КТО ЕМУ ГОЛЕВОЙ ПАС ОТДАЛ ?!?
ДЗЮБА!!!
lotsman
lotsman
18 июня в 07:34
Дзюба, Дзюба........ а что, в команде больше нет игроков? Больше некому играть? Дзюба один виноват во всех бедах, а остальные все белые и пушистые?
CАRLOS
CАRLOS
18 июня в 07:10
Т
То есть если мяч от его головы отскакивает сопернику, то это тоже выигранное верховое единоборство.
112910415
112910415
18 июня в 06:45
а это ведь ценнее, чем голы и победы ?!
виктор бочарников
виктор бочарников
18 июня в 06:44
Интересно кто нибудь объяснил чуваку,что в футболе выигрывает команда которая больше забьет голов,а не напрыгает.
Kuvkil
Kuvkil
18 июня в 04:50
Ага, установка так кидать на дзюбу, ни в одной сборной такого нет. Может Головин с Миранчуком по пару голов забили, но надо кидать на дзюбу мяч.
ТТ
ТТ ответ dh7tc65t6veu (раскрыть)
18 июня в 03:48
Лягушка тоже высоко прыгает!
ТТ
ТТ
18 июня в 03:47
Артем Дзюба.Его воздушество ! .... Майкл Джордан отдыхает!)
dh7tc65t6veu
dh7tc65t6veu
18 июня в 02:48
А руй ли толку от его прыжков?
gentlewolf
gentlewolf
18 июня в 02:31, ред.
лидер по числу выигранных верховых дуэлей... со своей своей головкой.
YVG
YVG
18 июня в 02:30
Жаль, что нет Чалова, он бы всем покаазл.
d1metras
d1metras
18 июня в 01:21
Вот отсюда и идёт доказательство прямолинейной игры сборной навесами.. Навесы навесы навесы... Глядишь так и второй мяч на турнире вымучают.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
18 июня в 00:48
На поле стоял кузнечик
На поле стоял кузнечик
Совсем, как деревянный
Пиннокиом он был!
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Слов нет.
LAISMEN
LAISMEN
18 июня в 00:37
Что эти верховые дуэли дают....всего один забитый гол да и то Миранчука
phantom-k
phantom-k
18 июня в 00:33
А это показатель игры нашей сборной. То есть ее отсутствия. Вся игра сводится к "бей на Дзюбу". Если весь матч команда этим занимается - ну так такая статистика и будет. И гордиться тут совершенно нечем. Скорее наоборот.
nikot
nikot
18 июня в 00:17
Хорошо когда газпрем все СМИ скупил,есть о чем-ниочем свистеть!
zooveterinar
zooveterinar
18 июня в 00:11
Лучше у нашей сборной , на этом чемпионате игроков не будет ,кому ненравится несмотрите,меня самого они часто бесят,какие есть , других нет , и ближайшее время не придвидится ,одна победа есть уже хорошо!!! В третьем туре повезет,возьмем очко!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
18 июня в 00:10
Лучше один раз удачно сыграть ногой...и забить гол....
Чем бессмысленно выиграть 100 воздушных единоборств...
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