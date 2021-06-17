Дзюба — лидер по числу выигранных верховых дуэлей на Евро-2020

Форвард сборной России Артем Дзюба является лидером по числу выигранных верховых дуэлей на Евро-2020 (по данным статистического портала Whoscored).
За два матча против Бельгии и Финляндии таранный форвард записал на свой счет 15 побед в воздухе, 11 из них пришлись на игру с финнами, в которой Артем получил один из самых высоких рейтингов в составе российской дружины.
Второе место на данный момент занимает форвард сборной Уэльса Киффер Мур, который побеждал в верховой борьбе 14 раз.
Выглядел как Артёмчик.)
Совсем как огуречик.)
Выглядел как Артёмчик.)
Выглядел как Артёмчик.)
Совсем как огуречик.)
Выглядел как Артёмчик.)
Артём будет сбрасывать мяч и прекрасно этим пользуются, закрывая радиус отскока. А пас
Дзюба Миранчуку в гущу соперников отдавал, а никак не выводил под обстрел ворот. Вот Лёша в первой половине тайма Оздоеву реально на удар пас отдал
Артём будет сбрасывать мяч и прекрасно этим пользуются, закрывая радиус отскока. А пас
Дзюба Миранчуку в гущу соперников отдавал, а никак не выводил под обстрел ворот. Вот Лёша в первой половине тайма Оздоеву реально на удар пас отдал
Всем у кого подгорает при его имени : Дзюба выигрывает верховые передачи ,а отдать то НЕКОМУ......никакой сыгранности в сборной - вот нет результата...
физрук ничему научить не может....
а про гол миранчука - КТО ЕМУ ГОЛЕВОЙ ПАС ОТДАЛ ?!?
ДЗЮБА!!!
Всем у кого подгорает при его имени : Дзюба выигрывает верховые передачи ,а отдать то НЕКОМУ......никакой сыгранности в сборной - вот нет результата...
физрук ничему научить не может....
а про гол миранчука - КТО ЕМУ ГОЛЕВОЙ ПАС ОТДАЛ ?!?
ДЗЮБА!!!
То есть если мяч от его головы отскакивает сопернику, то это тоже выигранное верховое единоборство.
То есть если мяч от его головы отскакивает сопернику, то это тоже выигранное верховое единоборство.
На поле стоял кузнечик
Совсем, как деревянный
Пиннокиом он был!
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Слов нет.
На поле стоял кузнечик
Совсем, как деревянный
Пиннокиом он был!
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Слов нет.
Чем бессмысленно выиграть 100 воздушных единоборств...
Чем бессмысленно выиграть 100 воздушных единоборств...