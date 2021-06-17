Дзюба — лидер по числу выигранных верховых дуэлей на Евро-2020

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17 июня 2021, 22:53

Форвард сборной России является лидером по числу выигранных верховых дуэлей на Евро-2020 (по данным статистического портала Whoscored).

За два матча против Бельгии и Финляндии таранный форвард записал на свой счет 15 побед в воздухе, 11 из них пришлись на игру с финнами, в которой Артем получил один из самых высоких рейтингов в составе российской дружины.

Второе место на данный момент занимает форвард сборной Уэльса , который побеждал в верховой борьбе 14 раз.