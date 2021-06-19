Бийол присоединится к ЦСКА 2 июля

Агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола сообщил, что футболист прибудет в расположение ЦСКА 2 июля.
Яка восстанавливается после сезона, ему нужен отдых. Он присоединится к команде 2 июля.
В прошедшем сезоне Бийол сыграл за ЦСКА 5 матчей в РПЛ. Остальную часть сезона словенец играл за «Ганновер» на правах аренды.
Недавно появлялась информация, что на Бийола претендуют клубы из Англии и Германии.
Гогуа в Москве делает Шенгенскую визу
У Бистровича 1 июля заканчивается аренда и 2 июля будет на сборе.
Сигурдссон восстанавливается после травмы.
Гогуа в Москве делает Шенгенскую визу
У Бистровича 1 июля заканчивается аренда и 2 июля будет на сборе.
Сигурдссон восстанавливается после травмы.