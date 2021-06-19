Бийол присоединится к ЦСКА 2 июля

1624103422

вчера, 14:50

Агент полузащитника ЦСКА сообщил, что футболист прибудет в расположение ЦСКА 2 июля.

Яка восстанавливается после сезона, ему нужен отдых. Он присоединится к команде 2 июля.

В прошедшем сезоне Бийол сыграл за ЦСКА 5 матчей в РПЛ . Остальную часть сезона словенец играл за «Ганновер» на правах аренды.

Недавно появлялась информация, что на Бийола претендуют клубы из Англии и Германии.