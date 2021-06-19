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Бийол присоединится к ЦСКА 2 июля

вчера, 14:50

Агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола сообщил, что футболист прибудет в расположение ЦСКА 2 июля.

Яка восстанавливается после сезона, ему нужен отдых. Он присоединится к команде 2 июля.

В прошедшем сезоне Бийол сыграл за ЦСКА 5 матчей в РПЛ. Остальную часть сезона словенец играл за «Ганновер» на правах аренды.

Недавно появлялась информация, что на Бийола претендуют клубы из Англии и Германии.

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ЦСКА  Бийол Яка
Источник: sport24.ru
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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:07
Яки скорее всего опять аренда светит
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:22, ред.
Так же к ЦСКА ещё присоединятся Бистрович, Гогуа, Сигурдссон.
Гогуа в Москве делает Шенгенскую визу
У Бистровича 1 июля заканчивается аренда и 2 июля будет на сборе.
Сигурдссон восстанавливается после травмы.
cska1948
cska1948 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 15:37
30 лямов и он ваш!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:24
Нормально, Бийол нам пригодится.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 15:09
А Влашича куда?!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:51
Скорейшего возвращения!!!
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